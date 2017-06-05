詹皇刷纪录难乐 骑士两战负勇士 体育新闻

(纽约5日综合电)詹姆斯倾尽全力，整场比赛狂刷纪录，得到29分11篮板14助攻3抢断1盖帽，但仍无力阻止骑士又一场完败。终场哨响那一刻，“皇帝”沮丧的眼神让人觉得卫冕NBA总决赛已经没戏了。

总决赛首战，骑士91比113输了22分，本场比赛做出很大调整，但仍难改113比132的结果。更关键是他们两战狂输41分，丝毫看不到赢球机会。詹姆斯心情显然不太好，取消去发布会接受群访的安排。

詹姆斯拿到29分14助攻11篮板，这是他总决赛生涯的第8个三双，追平“魔术师”约翰逊并列历史第一。詹姆斯在这场比赛中刷新了太多历史纪录，他的总决赛生涯进球数达到417个，超越海因索恩和比尔·拉塞尔升至历史第六。

他的总决赛生涯两分球进球数达到349个，超越奥尼尔升至历史第9；他的总决赛生涯防守篮板数达到330个，超越邓肯升至历史第1；他的总决赛生涯的助攻数达到311次，超越韦斯特升至历史第二；他的总篮板也超越了魔术师。

杜兰特怪兽级表现

ESPN赛前公布总决赛最佳球员(FMVP)的概率，杜兰特以74%的数据遥遥领先库里、詹姆斯和格林。杜兰特全场轰下33分13篮板6助攻3抢断5盖帽，5次盖帽创下了季后赛生涯纪录。怪兽级的表现，让他无疑成为FMVP的最热门人选。

两场总决赛，杜兰特已轰下71分，勇士因此得到的升级，由此可见一斑。本战过后，杜兰特成为NBA史上仅有的三名在生涯前7场总决赛都至少砍下25分的球员，另两人是“飞人”佐敦和“鲨鱼”奥尼尔。

库里生涯首次三双

库里砍下32分10篮板11助攻，生涯第一次三双，也是勇士总决赛队史上的第二次三双。以前，只要盯死库里的外线，似乎就能限制他。如今，库里已成为全能球员，虽然投篮不在最佳状态，但他依然能靠助攻和篮板为球队做出巨大的贡献。