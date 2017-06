胡杏儿秀超声波照 小宝宝脚丫清晰可见 娱乐新闻

(香港5日讯)中国新浪网报道。胡杏儿昨在社交网站更新了动态,秀出一张孕肚超声波照片,并配文:“I can feel the pitter patter of your tiny feet!”在这张照片明显可以看到baby的一对小脚板,甚至连脚趾头都能看清楚。胡杏儿较早前宣布自己当妈,之后还在微博中秀一组孕照。