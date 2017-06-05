中东四国宣布与卡塔尔断交 斥支持恐怖主义 国际新闻

（麦纳麦5日综合电）巴林、沙地阿拉伯、埃及和阿联酋4国，周一先后宣布与卡塔尔断交，令中东国家间的关系裂痕加深。巴林政府发声明，指控卡塔尔干预其内政、煽动媒体及支持恐怖主义活动。

巴林外交部首先发声明宣布，与邻国卡塔尔断绝外交关系，将在未来48小时内，从卡塔尔首都多哈撤走所有外交代表团，并要求卡塔尔的外交官同时离开巴林。声明又指，限时要卡塔尔国民在两周内离开巴林，将会切断两国在航空和海上的交通联系。暂未知事件对中东主要国际航空公司卡塔尔航空的影响程度。

巴林当局表示，因为卡塔尔“煽动媒体，支持武装恐怖分子的活动，资助伊朗组织在巴林国内制造混乱及破坏”，故作出这个决定。

沙地阿拉伯随后亦透过国营媒体，指控卡塔尔政府支持恐怖主义，并干预巴林内政，故宣布与卡塔尔断交，以保护其国家安全，同时封闭两国之间海陆空交通的所有联系。

而以沙地为首、在也门战斗的阿拉伯联军，同时取消卡塔尔的成员资格。联军指，卡塔尔壮大了恐怖主义，支持也门反抗军和恐怖组织，包括基地组织和伊斯兰国（IS）。

埃及和阿联酋之后亦作出相同宣布，埃及在声明中表示，会中止港口及机场连接卡塔尔的交通班次。