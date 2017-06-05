隆东运火炬现神山山顶 凯里直言斋戒月登山很挑战 体育新闻

（亚庇5日讯）青年与体育部长凯里亲自领衔吉隆坡东运会火炬传递队，成功登上沙巴州“神山”京那峇魯山山顶，他更直言在斋戒月和神山地震两周年之际登山会是种难忘和挑战的体验！

结束纳闽直辖区的传递后，吉隆坡东运会火炬在沙巴踏入大马传递的高潮之一：登上东南亚著名地标“神山”。

凯里特地周日大清早亲临神山山脚下的京那峇魯国家公园丁波汉登山口(Timpohon Gate)，从沙巴州地方政府及房屋助理部长兼昆达山区州议员拿督佐津昆沙南手中接过火炬，并随同队伍成功抵达拉班拉塔(Laban Rata)半山休息站旅馆。由凯里领衔的这一行24人当天登山路程长达4.095公里。

凯里在出发前就表示，该队伍在拉班拉塔休息一晚，隔天将火炬带上东南亚最高峰京那峇魯山的山顶，以写下历史性一刻。最终，24人队伍在周一大约清晨6时完成攻顶任务，凯里较后更迫不及待上载登顶照至其社交媒体上分享，画面可见此次第29届东运会吉祥物“里茂”也随行与凯里等人共庆。

恰逢神山大地震两周年

凯里早前说，这次登山会是他充满挑战的经历，不仅是他献出攀登“神山”的“第一次”，如今正值斋戒月考验其体力，而且周一（6月5日）也是两年前沙巴地震事件的悼念日。

“据我所知，有一部分当年遇难者家属会在这一两天登山，说不定会在那里（拉班拉塔）遇到他们，一起悼念。”

他也透露，踏入国内传递第5站的火炬接下来将途经沙巴州多个主要地区，如兰瑙、根底咬(Keningau)、斗湖、山打根、古打毛律、斗亚兰、首府亚庇和实必丹，直到本周四结束沙巴行。