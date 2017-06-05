萧亚轩hito颁奖礼擦身旧爱 李毓芬落拍掩面想哭 娱乐新闻

（台北5日讯）据台湾苹果日报报道，2017 hito流行音乐奖颁奖典礼昨晚在台北小巨蛋登场，林俊杰与五月天分获4奖并列大赢家。萧亚轩担任颁奖人，前男友周汤豪和她另一旧爱柯震东的女友李毓芬都出席，萧亚轩大器回应“不尴尬，见面会打招呼”。

周汤豪昨获“hito大跃进”等2奖，至于未获金曲奖提名，萧亚轩说：“大家都为音乐努力，我今年也会发新专辑，（以后）有机会一起入围！”

李毓芬穿上特别订制的白色蕾丝拖尾礼服，仙气飘飘上台，演唱代表作《是我不够好》，结果整首歌落拍，到最后都没有办法修正回来。心情相当受挫的她，事后也在脸书贴出掩面照，发文跟粉丝道歉，“在表演的时候我刚开始听不见音乐声，以为是自己太紧张，但后来发现是耳机出了状况，只听得到回音声，整首歌我试图让自己可以抓到音准，但一切都来不及了……”，直言心里既懊恼又觉得抱歉，非常想哭，“想唱歌给你们听的今天被我毁了……”。

杨丞琳与男友李荣浩也同场领奖，昨是杨丞琳33岁生日，据悉李荣浩前几天已抵台，小俩口应已提前庆祝，昨也在微博祝寿。好友王心凌则是悄悄买了杨丞琳最爱的蛋糕送到后台给她惊喜。

昨晚典礼音乐由韦礼安创作，林俊杰、田馥甄、Bii等42组歌手轮番飙嗓，林俊杰担任开场嘉宾，率28人管弦乐团，搭配高科技AR与MR混合实境；他说看好周杰伦登基本季金曲歌王，歌后押宝陈珊妮，但陈根本没入围，场面小尴尬。