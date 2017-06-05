【心理测验】“大”字加一笔，最先想到什么字？ 测出你的性格！

你想知道自己在别人眼中的形象吗？

你想知道自己是个什麽样的人吗？

请在脑中试想在『大』字加一笔，你最先想到什么字？记住你选的字，然后到下面去看你的性格吧！

A. 夭

B. 木

C. 犬

D. 天

E. 夫

F. 太

答案见下方▼

答案 A 夭

你是一个很善于意会的人，好像能看透每个人，朋友有困惑也会主动找你诉苦，你是一个很有情感洞察力的人，在各种场合中总是能随和的展现自我。

善解人意，看尽人心，游刃有余，是一个很好的聆听者以及情感开导者，暖暖的，非常能看透人心。你也是个感情丰富的人，你理性但是却更感性，尽管是身边的小事情都能令你感动。

你要的其实很简单，你是一个心灵很干净很单纯的人，天真又浪漫，又非常能洞悉人情世故，是一个很好的聆听者，是一个老中青三代都会喜欢的人，和你相处暖煦又自然。

加上你充满责任心与同理心，能有你这朋友或伴侣，可以说是那些人上辈子修来的福气，是一个值得被好好珍惜的人。

答案 B 木

你有双重的性格，忽冷忽热，喜欢一个人沉静思考，你喜欢人事物的细腻感受，喜欢发掘生活上每一个美好，甚至是为别人创造美好。

你喜欢和身边的人一起开心，乐于分享与付出，是一个值得信任的人，也很有自己的风格，能交到你这个朋友，只能说非常幸运又特别。

而你有时候会让人猜不透你在想些什么，具有一些神秘感，让人摸不着抓不到又想试探，你很能够专注在某一件事理上，不管是生活上还是感情上，虽然有时作风上看似有些叛逆，但其实很能带给人安定感，不自觉让人感到信任。

在团体中，你是一个好的相处对象，俏皮又随和，在情人眼里，你是个体贴温柔的对象，也常能提供一些很适用的意见，所以当情人遇上问题时，总会想先找你商量与沟通。

答案 C 犬

你其实是一个很传统的人，会坚守着某一份执着，对你所爱的一切和你觉得对的事情。你同时也是一个非常理性的人，也非常喜欢与人沟通，你觉得认识很多不同背景的人是一件很有趣的事。

你喜欢充实自己各种感受，你具有内敛又外向的双重人格，跟你一起相处处处充满着惊奇。

你有隐性的艺术情怀，不冷不热，很有自我风格，做事情有条理又不拘泥于形式，和你相处非常自在。

你很能当倾听者，甚至是朋友的心灵导师或是恋爱咨询专家，你总能不偏不倚给予中肯的建议，是一个非常有想法的人，能够有你这样的朋友或伴侣，只能说完全不用操心，因为你总会把事情处理得好好的。

答案 D 天

你的外在和内在反差很大，可静可动，可虚可实，很会看情况做事。你常常让人摸不着头绪，甚至有很强的第六感，可以注意到细节内可能会发生的情况，是团体中不可缺少的灵魂决策者。

你也有很高的应变力，可以木讷也可以很热情，延展性很强。具有多面性的人格，是一个思想丰富的人，但是你很能隐藏自己，只会在适当时机展露自己的本能，神秘又极具吸引力。

除此之外，你是一个直率的人，随和又重义气，也是一个能为自己所爱的人受苦受难也在所不惜的人。

你总是能够带给身边的人乐趣，也很能够营造氛围，你的内心仿佛布满一道道的彩虹，总是能带给别人正面的能量，同时也是一个厉害的情感专家。

答案 E 夫

你很能拿捏平衡点，总能够在很多人都无法拿定主意的情况下，为大家给定一个方向，你让人有一种安全的依附感。

在团体中，你是一个好的相处对像，俏皮又随和，同时也是个智多星；当朋友有难时，你总愿意两肋插刀，为朋友分忧解劳，并帮忙想出好的对策，让朋友可以参考。

而在情人眼里，是一个花俏却又死心塌地的好伴侣，总是能为彼此之间制造小情趣，对于人情世故，你是一个进退都拿捏得很好的小淘气。你很会制造惊喜，总能给身边的人意料之外的美好。

答案 F 太

你表面上看起来比较单纯，甚至有些感性，但其实你为人处事极为冷静，在别人面前你很少表现情绪，能够客观观察自己，进行反省。

朋友眼中的你是个彻底坚持自我意见的顽固派，不论流行什么音乐或服装，对你都没有任何影响，因为所有事情你都有自己的主张。

你之所以如此有自信，也可能是因为你能力高强，对你而言，心想事成绝对是有可能的。同时你也是个充满正义感，又干脆的人，遇强则强，遇弱则弱。

是个吃软不吃硬的人，也非常勇敢，又能体贴关怀弱者，永远站在正义这一方。不过急躁不稳定是你的弱点，而且一生气就不容易恢复情绪，常常因此陷入麻烦，你厌恶妥协，总是固执的坚持自己的主张。

来源：搜狐