【情侣烧炭自杀】留遗书列债务 欠9阿窿10万 北马新闻

（大山脚6日讯）欠债情侣烧炭自杀案，死者生前曾向9名阿窿借贷，并积欠了10万令吉的巨债。

华裔情侣沈汉广（译音，47岁，厂工）及陈淑心（译音，35岁，无业）周日（5日）下午被邻居揭发相伴陈尸在万珠园组屋的住家内，警方根据腐烂程度初步鉴定已死亡超过3天。

威中警区主任聂罗斯助理总监周一说，警方在死者家中客厅找到两封相信是死者以中文书写的遗书，其中一封为男死者写的，内容大致是：如果女死者活下来，公积金里的2万令吉交给她，另一封大意则是：如果两个人都死去，买最便宜的棺木，把他们的骨灰撒到河里。

他说，遗书中也列出了名单及数笔债务，透露出死者生前曾向9名疑是阿窿的人士借贷，并积欠约10万令吉的债务。

他说，女死者的兄长向警方透露，其妹妹曾在两个星期前告诉家人被财务问题所困及向阿窿借了钱，家人曾给她3500令吉给作为协助。其兄长最后一次见到女死者是在今年的母亲节，即上个月的14日。

“警方从男死者的兄长得知，男死者曾离过婚，与家人分开住，他生前没有向家人透露任何困扰，之前只听他说过会和女死者在近期结婚。”