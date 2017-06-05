12教师接力上门授课 为玻璃骨少女圆梦 国际新闻

浙江杭州淳安县浪川乡13岁女生汪凌莹，因为患上脆骨症（俗称玻璃骨）而要坐轮椅，出入相当不方便，到学校上课对她来说只是“梦想”。有见及此，当地小学12名教师轮流到凌莹家中授课，替她“圆梦”。校长指只要凌莹身体状况许可，又渴望学习的话，他们会一直接力授课。

凌莹从小就经常骨折，几个月前确诊患有脆骨病，据悉这是一种比较罕见遗传性疾病，患者成骨能力差，并伴随身体反覆骨折、骨头畸形等多种并发症。

因身体问题凌莹一直无法上学，但她始终希望有机会读书。三年前，凌莹父亲抱着残疾的妻子和女儿来到双源完小校长的办公室，凌莹渴求读书的眼神打动了校长蒋有兵，他便同意接收下这名学生。

从2014年9月起，双源完小包括蒋有兵在内的12名教师，每周轮流去凌莹家授课，到目前为止已经坚持了6个学期，授课内容涵盖语文、算术、音乐、美术、电脑等科目。蒋有兵说：“我们的教学不设进度，不讲时间，出发点是教给她一些简单的生活知识和技能，希望她长大以后，自己能够看看书、写写字，甚至自己开家店，能够算算帐”。

王彩君是12名教师中最年轻的一位，主要教凌莹拼音和汉字。她指由于疾病带来的影响，凌莹常常看不清楚书本上的字，教师要在A3纸上用大字写下课堂内容。在她印象中，与这名学生相处一点也不沉闷，“她是一个非常聪明、积极的小女孩，如果她眼睛好的话，真的可以跟上正常孩子的进度”。