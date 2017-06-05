TW台 红色气球 框不住的爱 影视

剧名：《红色气球》

导演：税成铎

编剧：刘沿玱、陈嘉轩

演员：陈世承、徐韬、亮哲、谢坤达、夏靖庭

类型：爱情

集数：8集

剧情介绍

夏之晨（陈世承饰）品学兼优、沉稳负责，还是学校的篮球队队长，如果没有意外，夏之晨的人生无疑是一片坦途的，直到他遇见了李向晚（徐韬饰）……

放荡不羁的李向晚是夏之晨眼中最看不起的那种人，但没想到在一连串事件下，夏之晨对李向晚的恶感，却渐渐转化为好感……于是，夏之晨终于提起勇气正视自己内心的情感，与李向晚走到了一起，但他没想到的是，这件事被他的黑道父亲（夏靖庭饰）发现，一个叱吒江湖的大佬，怎么可能允许儿子的性向不正常？

2003年，在这个对同志还不友善的年代，两人必须面对家人的反对、同学的眼光跟自我的挣扎，究竟两人能不能克服一切，勇敢去爱呢？

亮哲：爱上坤达一点都不难

台湾知名鬼才制作人詹仁雄引领的全新BL网剧《红色气球》，以清新纯爱的校园题材探讨同志议题，由新生代演员陈世承、徐韬饰演“小鲜肉”版本的同性情侣，请来“同志天菜”坤达、亮哲首度挑战同志角色，剧中更有不少男男暧昧戏，也忠实呈现当年同志面临霸凌的困境，预告片甫公开即在网络引爆讨论话题。

谈到剧名的意义，导演税成铎说：“红色”代表彩虹的第一道颜色，也代表同志的第一次，像是“第一次面对自己的性向”、“第一次面对群众出柜”以及“第一次谈场同性的爱”，而“气球”则是他们渴望升空却飘不到理想高处的处境。

坤达与亮哲饰演重燃爱火的同志情侣，坤达表示自己本身就对同志题材相当有兴趣，接到剧本二话不说立刻答应演出。同样首次挑战同志角色的亮哲说，为了揣摩同志的特质与性格，开始观察起身边的同志朋友，更认为要诠释好同志就是要爱上另外一位男主角，笑说：“要爱上坤达一点都不难，因为他长得帅、身材好、眼神又会放电，一起演戏之后我都开始怀疑自己的性向了！”

本剧找来新生代演员陈世承、徐韬饰演“小鲜肉”版本的“夏之晨”与“李向晚”，陈世承为了诠释“黑道太子爷”的身份，养眼半裸还画上刺青，而徐韬阳光帅气的外表也早已吸引一票死忠粉丝，两人主打的预告片日前在网络公开，

剧情走向和男男亲吻的画面引起网友热烈讨论。