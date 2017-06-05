K韩 七日的王妃 皇室悲恋 影视

剧名：《七日的王妃》

导演：李政燮

编剧：崔真英、金秀恩

演员：朴敏英、延宇振、李东健、

演员：黄灿盛

类型：宫廷、爱情

集数：20集

剧情介绍

西元1506年，燕山君（李东健饰）暴虐无道，群臣发动政变，拥立燕山君之弟——晋城大君（延宇振饰）为王，即位为朝鲜中宗。中宗与王妃慎彩景（朴敏英饰）鹣鲽情深，却因其父为燕山君的心腹大将，让彩景仅仅做了七日的王妃，便在群臣的逼迫之下遭到废黜。相爱却无法相守，被迫分离的两人，用一生的时间思念着彼此，留下朝鲜史上最刻骨铭心的爱情悲剧……

李东健拍剧结婚两头烧 不怕苦甘愿少睡

由朴敏英、延宇振、李东健主演的韩剧《七日的王妃》日前举行发布会，李东健先前与小2岁女星赵胤熙闪婚，他日前对外宣布本剧杀青后，会立刻补办婚礼，让老婆当美丽新娘，筹备婚礼与拍戏势必让他蜡烛两头烧。被问到是否忙不过来，他笑说：“就算睡眠不足，我也会好好完成拍戏和婚礼这人生中的两件大事，谢谢大家的关心。”

剧中李东健饰演朝鲜历史上有名的暴君“燕山君”，演员好友金知硕也在今年另一部韩剧《逆贼：偷百姓的盗贼》中饰演同一角色，李东健说：“我刻意不去看他演的燕山君，想演出自己的特色。”他也表示，虽然两人都是诠释同一个历史人物，但因为剧本不同，就会呈现出不一样的感觉。

而女主角朴敏英剧中周旋于延宇振、李东健两大男星中，不论跟谁配对，都获网友大赞相当登对。对此，她笑称这是她接过最厚的剧本，大赞双帅演技好，“李东健、延宇振都是非常会演爱情戏码的高手，跟他们演戏一点都不担心！”朴敏英表示，李东健饰演的燕山君，对她就像大哥哥一样爱护有加，和延宇振则是两小无猜的青涩爱情，“我的角色会因为两位男主角而有心境上很大的变化，非常适合我。”

至于演出“晋城大君”的延宇振表示，他下了很多功夫，专研政治、爱情之间的矛盾感，同时也感谢“小演员们”精彩诠释男女主角的童年故事。

而出身偶像团体2PM的灿盛，前有成员李俊昊在《金科长》的精湛演出，他也在今年一连接下《奇怪的搭档》、《七日的王妃》的戏剧演出。灿盛饰演“徐鲁”一角，与延宇振是从小到大的生死之交，他透露自己为了本剧特地去学骑马。#