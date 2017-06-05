积极控制高血压 防并发症 元气｜活力

报道、摄影：陆依婷

55岁的B先生有长期吸烟的习惯，虽患有高血压却没有准时服药，被送进急诊室的时候申诉已被胸痛折磨了近3小时，检查后发现血压已飙升至160/100，并且造成了心肌梗塞，也就是俗称的心脏病。

高血压似乎很常见，不少高血压病人表面上看起来都与常人并无异样，但其中所暗藏的危险性您又知道多少呢？

当血液在血管中流动时，来自血管壁推动血液的压力也被称为血压，而血压则来自心脏的每一次泵压，透过心脏收缩（Systolic）及心脏舒张（Diastolic）的力量将血液输送至全身。在我国，高血压（Hypertension）影响了高达约30%人口，也意味着每10人当中就有3人面对高血压问题。当生活水平越来越进步、每日都需面对充满压力的工作、食用更精致的餐点、养成了不健康的生活习惯时，高血压将逐年影响越来越多人。

血压多高才可被归类为高血压呢？心脏专科医生梁友立解释指出，一般正常人的血压都会维持在140/90或以下，长期超过此数据的话就会被归类为高血压。但若在特殊情况下，例如因高血压而导致心脏病或心脏衰竭的患者，他们的血压则应维持在较低、约130/80或以下。

“在大部分的病例中，高血压并没有已知的病因，事实上，有高达80%至90%的病例都找不到病因，而这类型高血压也被称为原发性高血压；剩下的约10%至20%的病例则被归类为继发性高血压，病因多为荷尔蒙或内分泌失调如患有甲状腺功能亢进症，或肾脏问题如肾脏血管狭窄也可导致血压飙升。”

虽然目前为止尚不能肯定造成原发性高血压的确切病因，胆目前所知的危险因素可能来自家族基因，如果父母患有高血压的话，那么孩子患上高血压的风险也会比一般人来得高。此外，食用过多口味偏咸的食物、长期酗酒、吸烟及长期承受生理压力如工作过于疲劳却没得到充分休息或睡眠，或心理压力如抑郁症等，都可能引发原发性高血压。而男性及中老年人患上高血压的风险也普遍较高。

“若您拥有危险因素，就应尽早（30岁左右）检查血压，血压检查不仅简易而且不会造成任何不适；若没有危险因素，则应在40岁左右接受血压及心脏检查。针对高血压病人，我们的治疗目标是将病人的血压控制住，并及早发现并发症，若一直等到并发症发生后才开始治疗的话，虽然依然可以透过各种治疗挽留性命，但各器官的损害却已造成、为时已晚。这也就是为什么我们一直都在提倡预防胜于治疗的健康理念。”

高血压的并发症

高血压可造成不少棘手并发症，但却因在大多数情况下都没有明显症状而被称为健康的无声杀手，病人可以若无其事地走在街上，却不知道自己的血压其实偏高，只有少数人会出现不规律的头痛及头晕等来自身体的暗示，这也是为什么大部分病人都会在并发症发生后才发现原来自己患有高血压。梁医生表示，唯有早期发现高血压并积极控制，才能有效预防并发症。

[1] 心脏病：心脏病是高血压的其中一个主要并发症。当血压长期过高，血液通过心脏血管时的流通速度也会较快，血液快速流动的长期冲击将导致血管内壁出现细小伤口，血凝块会聚集在血管内壁受伤的部分，当血管内壁的小伤口被血凝块覆盖时就会导致血管通道变得狭窄，进而阻碍心脏血管内血流量的顺畅度，当血管阻塞时，就会导致心脏病发。

[2] 心脏衰竭：当血压越高，也就意味着心脏需要花费更大的力气泵压才能够把血液输送全身，以便将血液输送至全身。当心脏长期过劳时心肌将会肿大，心肌长期持续肿大将导致心脏衰竭，心脏的寿命会因长期过劳而缩短。心脏衰竭也意味着心脏再也无法正常泵压输送血液，而经典症状有气喘以及双腿肿胀等。

[3] 中风：在亚洲人种、尤其是华裔族群里，中风是高血压并发症中的头号杀手；在西方国家则是心脏病。

中风分为两种，分别是因脑血管阻塞而导致的缺血性中风，缺血性中风与心脏病的发病原理相似，只不过血管阻塞的情况发生在脑血管而非心脏血管；另一种则是因血压压力过高导致脑血管破裂、血液从血管裂缝中向周遭脆弱的脑细胞组织喷发出强而有力且极具破坏性的血柱的出血性中风。虽然两种中风都十分危险，但其中又以出血性中风更易致命。

梁医生解释，相比心脏血管，脑血管结构要来得更加细，这也就是为什么脑血管可能出现阻塞也可能出现破裂的状况，而心脏血管也因结构稍大，所以因血压过高破裂的情况也较为罕见。

[4] 肾功能衰竭：长期过高的血压也会造成肾脏血管受损，进而导致肾脏衰竭。肾脏的主要功能是将体内的毒素排出，当功能衰竭的肾脏再也无法将体内废物排出体外时，毒素就会开始在血液及细胞组织内累积，造成各种不适。

[5] 视力干扰：在较为少见的情况下，高血压也会造成眼球内的血管出血导致视力受损。任何一种并发症的发生其实主要得视血管阻塞或破裂的情况发生在身体的哪个部位，若发生在眼部。

药物是主要治疗法

高血压的主要治疗方法为使用药物，常用的药物为ACE inhibitors、Calcium channel blockers、Diuretics以及Beta Blockers，每种药物针对不同情况都发挥着不同的作用，有的药物较适合60岁以下的病人，而有些则相反。若使用一种药物仍无法将情况控制住的话，则可能需使用两种不同的药物相互搭配，虽然这些都是用来控制高血压的药物，但也对控制并发症起着一定的作用。

“定时吃药以及检测血压指数是控制血压的重点。除了服食药物外，我们也会建议病人实践低盐饮食及健康的生活方式，例如戒烟、每周保持3至4次，每次至少半小时的规律运动等，都将对维持血压有所帮助。”

除此之外，其余的治疗则主要针对并发症：

[1] 心脏病：当心脏血管阻塞导致心脏病时，就得使用血管造影术（Angiogram）确认是否已血管阻塞并找出血凝块造成阻塞的位置，使用血管成形术（Angioplasty）将血凝块取出后，再使用支架将血管撑开、让血液能够顺畅流通。

[2] 中风：首先必须确认病人属于缺血性或出血性中风，只因针对两种不同中风的治疗与处理方式截然不同。缺血性中风患者如果能够及早在黄金3小时内被送入医院急救的话，可选择使用药物将堆积在脑血管的血凝块溶解、让血液能够再次流通；或使用管子将血凝块吸出来。唯有体积较大的血凝块需透过手术才能取出，但手术的风险却非常高。

而针对出血性中风，主要的治疗方法是把血压降低，好让溢出的血液速度放慢。

[3] 心脏衰竭：心脏衰竭的治疗主要在于使用将血压控制下来并让心脏较为强壮的药物，部分用于控制血压的药物也可用于治疗心脏衰竭、帮助延长患者性命，而部分病例也可使用心脏起搏器（Pacemaker）帮助加强心跳的力度。

此外，心脏移植虽可解决心脏衰竭问题，但移植后的效果也一定不如自身的健康心脏般完好，并且只有少数较幸运的人可以获得移植心脏的机会。

[4] 肾功能衰竭：肾脏衰竭必须依赖洗肾机器取代肾脏进行净化血液的工作，此外，也只有足够幸运的人能够获得器官捐赠，进行肾脏移植手术。

服药控制血压后 可自行停药吗？

梁医生表示，曾有不少病人问过，是不是只要开始吃药并把血压控制下来后，就可以不用再继续吃药了？

“如果血压非常高，一般而言都需长期服食药物才能够把血压控制住；但有些人的血压并不那么高、刚好只在健康边缘，又可以同时坚持健康的生活方式，他们的血压是有可能回到正常水平的。但需要注意的是，病人都应听取医生建议再决定是否可以停止服药，而不是自行判断与决定。”

梁医生提醒，当病人停止用药后必须更规律地检查血压，以确保血压在没有服食药物的情况下依然能够保持稳定；若血压又再飙升，就必须毫无疑问地重新开始服食药物。但当然，若想要在不用药的情况下保持健康血压，继续坚持健康的生活方式非常重要。

“当你知道自己已患上高血压时，除了必须注意高血压并发症外，也必须要注意常伴随高血压而至的糖尿病与高胆固醇，坊间常说的三高，指的就是这三种疾病。当患者同时患有高血压及糖尿病时，患上并发症的风险将会更高，规律检查血糖并在发现血糖过高时进行及时治疗也非常重要。”