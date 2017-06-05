赞！河南汉点外卖给流浪汉　留言“放心吃”

河南郑州一家餐馆上周四晚上接到一张外卖订单，顾客要求把餐点送到附近的巴士站，交给路边一名流浪汉，并叮嘱店家转告流浪汉“放心吃”。店长闻言后大受感动，将订单翻摄至网上，不少网民大赞该位客人爱心爆棚，令人感到暖意。

上周四晚上9时许，一名包姓顾客透过网络订餐，点了一份薯仔牛肉饭、一份米饭、一份鸡脚，又留言写着“南三环黄岗寺82号巴士站边，有个流浪汉，你直接送给他就行了。告诉他放心吃，如果你有蚊香，可以送他。”店长张学栋称，他见过各种各样的外卖订单留言，但是这张订单上的留言，却像顾客给家人点餐时说的话，平实又温暖。

张学栋于是找来蚊香，还加送了一份汤，委托外卖员按地址送给流浪汉。张又称，“要不是店里只剩我一个人，真想亲自跑一趟。”张后来试发短讯给包先生，称赞他的爱心之举，但包并无回覆。

翌日，餐馆的领导得知此事后，称要给包先生免费用餐一周作奖励，但包表示只是一件普通的小事，“我不会去吃免费的午餐，我不喜欢欠别人甚么。”

当地媒体后来找到当日点餐的包先生，他今年26岁，是河南周口扶沟人，在郑州一间公司任职普通业务员，每月工资扣除房租等开销，几乎剩不下多少钱。

包表示，当天他很夜下班，在巴士站看到一个中年人躺在地上的一张毡上，身边放着行李，嘴里在咬着甚么东西，似是个流浪汉，也像是外来务工者。他看到该个场景后，想到自己的父亲，于是掏出手机，为眼前这位陌生人点了一份餐。