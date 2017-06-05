女子患爱滋受歧视 12年后才知是“摆乌龙” 国际新闻

泰国一名20岁女子12年前被诊断为爱滋病患者，多年来饱受歧视眼光。直到近日再次接受检验，结果为对爱滋病毒呈隐性，才揭发原来一直都是「摆乌龙」。

由于沙恩素迈（Suthida Saengsumat）的父亲死于爱滋病、母亲亦受过敏困扰，因此8岁时学校老师带她到医院进行检查，怎料结果呈阳性。她没有再进行第二次检验，自此每天都要服食对抗爱滋病的药物。

当时她受到不少歧视，「我每晚独自在家痛哭，金钱也难以弥补我所失去的一切」，「最后我选择逃学，即使我曾梦想成为医生，但我其后就没有再接受教育。」

现在她已经是一个1岁和5岁的母亲，她指结婚后虽然一直进行避孕，可是最后还是怀孕了。所幸小孩出生后未被验出感染爱滋，因此令她决意再作一次检查。当结果为呈阴性时，她立即停服相关药品。但她仍然担心自己健康，於是前往泰国红十字中心接受第二次检验，就在星期四她接到报告时突然哭起来，因为结果推翻了多年来的诊断，证实她并非爱滋病患者。她开心不已「我的孩子，现在你都不用再感到羞耻或是躲避其他人。」