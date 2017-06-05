情侣疑欠债烧炭 同居5年婚期近 北马新闻

（大山脚4日讯）疑欠巨债及婚姻问题，两名即将结婚的华裔情侣不堪财务压力，在家中烧炭自尽，共赴黄泉！此双尸命案在武吉丁雅万珠园组屋发生。

两人自尽的消息传出后，社交媒体开始广传两人是因为玩金钱游戏投资不顺欠下阿窿巨债，不堪被追债而寻短见，对此，威中警区主任聂罗斯助理总监澄清，初步调查，两人并没有涉及金钱游戏，不过，从死者的留书中，透露了债务及婚姻问题，询及是否因为婚姻而欠债，他也作出否认。

死亡约3天

他说，初步调查，两人是烧炭自杀缺氧致死，表面鉴定已死亡约3天，警方到场时发现家门从内反锁，破门而入后看到2人相伴陈尸在床上。死者邻居上周五开始闻到异味，周日下午基于从死者住家飘出的味道愈发浓烈，觉得不对劲试图打开该住家的窗户查看，始揭发两人卧尸床上，即刻通知共管机构主席报案。

聂罗斯说，警方是在周日下午3时50分接获公众投报发生命案。

他指出，据死者家属向警方告知，两人为情侣关系，同居已有5年，家属也透露，两人生前有结婚的计划，并已筹备在近期正式注册成为夫妻。

他说，男死者是47岁的沈汉广（译音），生前是一名工厂操作员，身份证注册地址是马章武莫的占姆园；女死者是35岁的陈淑心（译音），生前是广告公司职员，身份证注册地址是万珠园组屋。

警方于傍晚约6时许开始使用工具撬开死者的住家，经过一轮调查搜证后，于晚间7时许将两人的遗体分别以黑白胶袋包裹搬上黑车，送往诗布朗再也医院，安排周一进行剖验。

家属不愿多做回应

死者多名家属接获消息后也抵达现场，不过，当记者询问一名男亲属时，对方只说要赶着到警局，一切疑问请记者询问警方，不愿多做回应。

许多居民在闻讯后纷纷聚集在命案单位外围观。

屋内取得两张遗书

警方在现场搜证的过程中，曾从屋内取得两张相信是死者以中文书写的遗书，并向在场的家属了解其中的内容以调查自杀动机，但警方尚未媒体透露内容。

现场则传出消息，指两名死者在遗书中一一列出欠下的债务。

数天前有人上门找死者

据向邻居了解，数天前曾看到有人上门找死者，对方声称是来讨债。

邻居透露，上周三最后一次在组屋范围内看到男死者，后者当时的神情有些憔悴。

邻居说，上周五在外晾衣时开始闻到有异味，以为是有死老鼠或死猫，一直到周日从死者住家飘出的味道愈发浓烈，感觉事情有些不对劲，她与附近两户的邻居经过讨论后，决定到死者住家检查。

他们先是打开前门旁边的百叶窗口窥看，但看不到有东西，随后再绕到住家后方，打开后面的百叶窗，便惊见两人无声无息躺在床上，之后即刻通知共管机构主席，由他来通知警方。

邻居说，两名死者态度友善，平时遇见都有互相打招呼，她比较常见到男死者，女死者白天则较少出门，直到傍晚才会随男死者出外用餐。她说，俩人同居的单位是租借而来的。