多福城涉金钱游戏？ 甲行动党促国行调查 国内新闻

（马六甲4日讯）马六甲吉里望填海区日前迎来数千名“投资者”实地考察“多福城”计划，行动党领袖疑当中涉嫌金钱游戏，促国家银行介入调查。

据悉，该计划是胜威国际集团（SVI）的子公司威世地产发展的一项计划，计划下结合酒店、住宅、购物中心、娱乐中心等等，预计两年后建竣，并且只售卖给会员，以分数换取单位。

据悉该集团曾于5月30日，安排约100辆巴士的“胜威家人”实地考察，全场约有5000人。

早前，SVI集团也被指利用与永大集团签署备忘录的照片宣传，而永大集团稍后也在其官网做出声明，指胜威国际集团并非该公司的大股东，该公司与大股东也都没有将任何股权出售予胜威国际集团。除此之外，该公司也并未与胜威国际集团有任何交易及联营房地产开发，特别是《印象城》与《印象马六甲》的项目。

甲行动党州秘书邱培栋、哥打拉沙马那区州议员赖君万、财政刘志良、宣传秘书杨勇平、副宣传秘书傅秋霞、政治教育主任王锦涌日前一起巡视了“多福城”计划工地。

邱培栋怀疑，胜威集团的投资计划是另一种金钱游戏，因此要求国家银行采取调查和展开必要的行动。

“我们不希望马来西亚，特别是马六甲变成金钱游戏的天堂。州政府在这方面确实无法采取有效的行动，只有国家银行有这个权限，因此希望国行马上展开行动，避免有人坠入陷阱。”

邱培栋也说，甲州首长日前表示要调查多福城项目，他促当局尽快完成调查，并对外公布。