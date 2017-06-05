世乒赛复仇平野战胜朱雨玲 丁宁3冠平纪录 体育新闻

（杜塞尔多夫54日综合电）26岁的“大满贯”冠军丁宁先在周六的第54届世乒赛半决赛向日本天才少女平野美宇报了亚锦赛落败之仇，接着在周日一场中国队“内战”中4比2击败年轻队友朱雨玲，第三次加冕世乒赛女单冠军。

这已经是中国选手连续第12次捧起盖斯特杯，在世乒赛91年的历史中第22次夺冠。此前丁宁先后在2011年、2015年问鼎，并曾两度夺取世界杯冠军，2016年里约奥运会上赢得奥运金牌，同时握有12个世界巡回赛冠军头衔。

赛后接受现场采访时，丁宁表示没想到能追平邓亚萍和王楠的世乒赛夺冠纪录，同时颇有队长风范地对全场观众说：“这个胜利的得来靠的不光是我一个人的努力，是整个乒乓队的努力，希望大家也能为他们的付出鼓掌。”

而这是22岁、世界排名第三的朱雨玲第一次杀进世乒赛女单决赛，她此前的世界大赛最好成绩是去年的世界巡回赛总决赛冠军。女单半决赛上，朱雨玲击败身为二号种子的队友刘诗雯。

而在前一天，丁宁对阵炙手可热的平野美宇，后者已手握世界杯和亚锦赛女单冠军，其中亚锦赛连胜三位中国选手夺冠，震惊国际乒坛。丁宁率先拿下前三局(11比4、11比8、11比5胜出)，无路可退的平野在第四局以11比5扳回一城，但稍后丁宁以11比5锁定胜局。

孔令辉心系中女乒 开近三小时准备会

世乒赛前，主帅孔令辉遭停职回国。对此，丁宁透露孔令辉仍关注女队表现，“虽然孔指导目前不在队里，但是他的心一直和我们在一起，他也非常关注我们的发挥。”担任场外指导的李隼透露，教练组为丁宁开了近3个小时的准备会。

平野时隔48年为日乒队拿下一块世锦赛女单奖牌。她在赛后表示，“输了球确实很懊恼。确实打世乒赛都变得更专心了，我在亚锦赛战胜丁宁后，感觉中国全体都为了赢我都杀了过来，所以才会输。能得到奖牌我很高兴，我没有紧张。”

日本新星：不甘心

平野总结说：“能进入4强并且被认为是夺冠大热门之一，我感受到压力，希望这块奖牌能帮助我在东京奥运会取得佳绩；很遗憾地是，我本来是为了战胜中国选手才来到这里，但没能赢一名中国选手，这让我有些不甘心。”