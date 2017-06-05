将协议规范网络防恐 英相：大选如期举行 国际新闻

英国首相特丽莎梅周日在唐宁街10号发表声明表示，众所周知，英国在过去3个月里发生了3次恐怖袭击事件，从目前情况来看，这三次袭击事件之间并没有直接相关性，但英国面临的恐怖主义威胁出现了一些新的趋势，袭击者经过多年的计划和训练，通过互相复制使用最可怕的攻击手段。

她说，虽然最近的几次袭击事件没有直接相关性，但在更广泛的意义上是相互联系的。他们散播仇恨、分裂主义和极端主义的意识形态，击败这种意识形态是我们这个时代的巨大挑战之一。

她表示，互联网为极端思想的传播提供了空间，英国将与其他国家合作，达成规范网络空间的国际协议，以防止极端主义和恐怖主义的扩散。

她表示，当局必须审查反恐战略，确保警方和反恐组织能有效执行任务。如有必要，将对恐怖活动的罪犯实施更严厉的刑罚。

她也指出，英国国会大选仍将在8日举行。

此外，英国警方在伦敦东部拘捕了12人，怀疑他们与袭击事件有关。

英国反恐警方在声明中指出，当局于周日上午在巴金拘捕该批疑犯，并正继续搜查巴金多个地址。