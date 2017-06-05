合伙人拒还10万投资金 男子血本无归背重债 国内新闻

（新山4日讯）一名华裔男子前后投资约10万579令吉，与刚认识的新加坡籍男子合作转售智能手机及外劳仲介生意。合作一段时日后，对方以公司资金周转不灵，拒绝偿还投资金额，导致事主血本无归，背负庞大的债务。

46岁华裔男子林飞宽（报关税务代理）兼职当Grabcar司机。他在2个月前，载送从事越南仲介生意的新加坡籍陈姓男子，对方在车程中不断向他讲述自身的人生经历，游说一起合伙投资。

“男乘客献议以刷卡的方式购买手机Iphone 7 Plus，然后转手到越南售卖，可赚取每台手机300令吉丰厚利润。”

他指出，两人在4月19日便前往购物广场一家手机店，购买15台Iphone 7 Plus，每台手机为4299令吉，以信用卡支付6万4485令吉。

“对方在第二天便付还1万4000令吉部分的金额（即8000令吉为手机成本，2400令吉为利润）给我，当时我只收下1万令吉，并退回400令吉作为对方的佣金。”

林飞宽说，过后，又在对方的游说下，分别在4月24日及29日，刷卡购买5台Iphone 7 Plus和一台Ipad，总额是2万3044令吉。

他表示，虽然该新加坡男子曾给他两张分别是1万8000令吉和6万令吉的支票，但却是无法兑现的空头支票。

他说，跟对方追讨款项时，对方以外劳仲介生意周转不灵为借口，为让对方渡过难关而能取回之前所投资的金额，本身又给对方1万3050令吉投资仲介生意。

林飞宽相信自己已掉入骗局，在本月1日已前往警局报案，并于今日寻求士都浪区州议员曾茄恩的协助，叙述遭欺骗的过程，希望借由自身经历警惕公众。

在谈及是否因此事件而被家人责怪时，林飞宽立即眼眶泛红，最后仍忍不住落下男儿泪，数度哽咽。

另一方面，曾茄恩在记者会上联络上该名新加坡男子，对方声称因为追不回越南所投资的钱，以致支票无法兑现，但手机与平板已全数运到越南，希望事主能让他分期付款缴还欠款。

曾茄恩说，有鉴于涉案者是新加坡人，事主随后会准备前往新加坡警局报警，以展开调查。