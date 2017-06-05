骑脚车疑遭撞后逃 男子伤重身亡 国内新闻

（新山4日讯）华裔中年男子骑脚车途中疑遭一辆银色轿车撞及，肇祸司机在男子倒地后不顾离去，男子伤重身亡。

一名热心的刘姓网友事后在其脸书专页贴文，希望目击事发经过的公众提供线索，还死者一个公道。

车祸事故是于昨晚约11时许，在金山园旺角咖啡店前的路中央发生，死者是陈明达（34岁，又称“阿达”）。

根据网友所贴出的贴文内容显示，陈明达“骑着自行车在金山园旺角咖啡店马路中间被撞身亡！肇事（祸）者不顾而去！寻求目击者将凶手绳之以法！感激不尽！”

该贴文引起许多网友分享及转发至“新山路况情报站”，一名林姓网友在刘姓网友的贴文下留言，声称肇祸轿车是银色的Persona 或 Gen 2。

该留言指出，肇祸司机的车是从捕镬佬餐饮店路口转出，而脚车是停在路中央转进旺角的方向，肇祸司机相信是没看到脚车骑士，在没有减速的情况下撞上骑士。

不过该名林姓网友并没有看清车牌号码，加上“肇祸轿车的车牌灯很暗，整辆车的车镜也粘得很黑”。

针对是否有人针对上述交通事故向警方投报，至截稿为止，媒体尚未获得警方的回复。

生前在餐厅当杂工

“阿达”生前在金山园一间餐厅当杂工已一年。

据死者同事阿荣受询时透露，据他了解，死者父母双亡，有3哥2姐，在家排行最小，单身。

“阿达为人随和，尽管思想不太聪明，但却是同事眼中的‘开心果’，每个同事都喜欢他。”

他说，阿达平时工作时间从上午10时30分至晚上10时30分，下午有午休2个小时，与同事们一起居住在餐饮店楼上的宿舍。

他也说，阿达经常在放工回家后，习惯外出找朋友喝茶聊天，才返回宿舍洗澡换衣入睡。

“然而，他昨晚却一反常态，先回家洗澡换衣才出门，结果发生不幸事故。”

死者家属在士姑来富贵山庄8号厅设灵，供人吊唁。