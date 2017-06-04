从商业到电影业 《花漾情缘》大马新晋导演吴靖森圆梦 国内新闻

报道：陆素素

摄影：胡柏华、部分由受访者提供

（怡保讯）一直从事硬照拍摄的吴靖森，有一天有了足够的资金成功当上了一家节目策划公司老板，可是他梦想不仅于此，一心想从事视觉艺术方面的行业，于是继续向梦想深造，现在成为大马新晋导演，执导由中、港、马三地演员参演的电影《花漾情缘》。

现年42岁的吴靖森来自怡保。他在创设节目策划公司前，是一名摄影师，一般为婚礼、商业活动和社团活动等进行拍摄工作，而在这一行业里也工作了许多个年头。

直到他拥有了足够的资金，他决定了创业，创设本身的节目策划公司，扩大了他本身只进行拍摄的范畴，投身于从计划、筹备到实行的工作，不再把自己划在拍摄硬照的范围内。

他称一直梦想朝视觉艺术方面发展，可是当年未有这么强烈的决心，直至从事节目策划后，让他开拓了视野外，也使他接触到电影和电视拍摄的范围，让他追逐自己的梦想欲望逐渐强烈。

他说，视觉艺术是塑造可为人观看的直观艺术形象的造型艺术，包括影视、绘画、雕塑、建筑艺术等。所表现出来的艺术形象既包括两维的平面绘画作品和三维的雕塑等艺术形式，也包括动态的影视视觉艺术等视觉艺术形式，而他醉心于影视方面的艺术形式，塑造得到大众共鸣的视觉享受。

2年前他还是一家节目策划公司老板，其公司在国内筹办过无数的各类商业活动，也因此有机会接触了本地电影以及到来马来西亚取景拍摄的国外投资电影，如《六福喜事》、《激战》、《逆战》等著名电影的幕后制作。

此后，他下定决心远赴英国和北京深造，结束了节目策划公司。他说这决定也感谢得到家人无限的支持，毕竟这次的转变等同于放下一切重新开始。

在念书初期他不单要赚学费，也需要维持家庭的生活开支，相当的吃力。当时他半工读，一边从事初生婴儿拍摄，一边念书，挨过了接近2年这样的生活。

终于在今年年初完成了多个与视觉艺术和拍摄相关的课程，有幸成为美国摄影师协会大师班在北京电影学院的第一届学员。在修毕此课程后，他即拿起本身撰写多时的剧本，寻找投资人欲把剧本拍成电影。

撰写作品笑中有泪 寻投资商赞助拍摄

吴靖森用心撰写的作品是一部主要讲述一个大家族里各个家庭成员间的欢笑和泪水，从爱情、亲情、事业等多方面展现了生活中的多变与复杂。他说，如果是一般的家庭伦理剧，不少人会感到相当沉闷，因此他希望其作品是笑中有感动，令人有感悟的一个拍摄手法。

他拿着剧本寻找投资商的过程当然不是一次成功，但是经过了多番的努力，他终于梦想成真。其作品《花漾情缘》由大师影业出品，恒骏集团友情赞助，他本身兼任导演、编剧和制片人，目前电影已经开拍。

幸运之神也眷顾着他，这部电影得到香港著名艺人肥妈玛莉亚的鼎力相助，以及来自香港、中国和大马的演员参演，当中包括锺瑾桦、黑妹李丽霞、江璟儿、唐贝诗、陈健朗、赵芳华等。

他说，电影讲述肥妈凭借着刻苦耐劳、豪气的个性硬是将丈夫去世后留下的小片花田发展成了如今的家族企业，唐贝诗在片中饰演的是肥妈的女儿“蔡花”，而由锺瑾桦饰演的哥哥“蔡心”却醉心于艺术选择了出国留学，单纯可爱的蔡花却继承了母亲的性格，从小就无心上学反而终日流连在花市帮忙，讨喜的性格更是深得街坊们的喜爱。

这院线电影将在顺德、中山、马来西亚开机拍摄，并刚于5月8日，在广州地标广州塔举行了盛大的启动仪式新闻发布会。

他现在一心在电影业发展，希望日后能够拍摄更多混合先进技术的电影。