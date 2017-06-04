费南德斯：转型莫贪多嚼不烂 新航应专注擅长领域 国际新闻

（新加坡4日讯）陷入亏损的新航将转型，亚航总裁认为贪多嚼不烂，新航应做的是专注在自己擅长的领域，而不是涉足太多的市场。

大马廉价航空公司亚洲航空总裁东尼费南德斯（53岁）在2001年，与伙伴一手改变了亚洲航空业，将一家营运不良、只有两架飞机的航空公司，一手转变成亚洲最大的廉航。亚航现在已有超过200架飞机，往返超过120个目的地，迫使一些如新航等航空公司改变营运策略，也进入廉航市场，同时让更多人有机会乘搭飞机。

新航在去年第4季出乎意料陷入亏损，净亏1亿3830万元（约4亿2700万令吉），全年净利同比下跌55.2%。为让集团长期可持续发展，新航已展开下一阶段的转型计划，并设立专属转型部门，全面检讨集团发展策略。

向来犀利敢言的费南德斯在新加坡接受《海峡时报星期刊》执行总编辑陈澄子访问，问及他认为新航能如何解决问题，费南德斯先是大笑说：“我当然不会告诉《海峡时报》！”但随后又直言，其实“问题很容易解决”。

他指出，新航想要涉足所有东西，认为唯一能存活的做法就是进入所有他们未进入的市场，但关键在于专注在自己所擅长的事。

“想一次做太多事的品牌，最终贪多嚼不烂害了自己，不是吗？不见得香格里拉（酒店）建立廉价品牌，他们有今旅酒店，但那不算是廉价品牌，也与他们原本的DNA相近，只不过房间较小，设施不那么多而已。”

亚航空难事件后 发言更加深思熟虑

亚航2014年的空难事件后，费南德斯坦言自己开口前会更加深思熟虑。

亚航也曾面对不少挑战，2014年亚航QZ8501从印尼泗水飞往新加坡途中遇空难，机上162罹难，至今仍令人沉痛。问及事发后是否更加成熟了，费南德斯说：“我现在在开口前肯定会经过更多思考，但我想我的言论也是我今天有这样的成绩的原因。”

他认为，自己的生活确实不一般，虽然童年的良好条件和运气很重要，但他认为自己乐观的天性也有帮助。“当你乐观时，好运气就会自己来找你，这有点道理吧？当然我是很幸运的，我的妈妈常告诉我，要对别人好一点，风水轮流转。”

15岁丧母28岁丧父 兄妹俩感情很要好

费南德斯15岁丧母，28岁丧父。他有一名比自己小12岁的妹妹，在亚航担任律师，兄妹的感情很要好。

他15岁时身在英国求学，爸爸在电话中告诉他妈妈病重时，他还不以为意，直到一天爸爸在电话中哭了，说妈妈去世，费南德斯顿觉得天崩地裂。他的妈妈因肾衰竭引发心脏问题，逝世时才48岁。他说，妈妈是精明的商人，两人感情非常好。

当年，费南德斯正要考O水准，爸爸叫他不要回国了，于是他没出席妈妈的葬礼，至今也不知道妈妈的坟墓在哪里。“我觉得走了就是走了，你要继续生活下去，但记忆是不会变的。”

费南德斯离婚，他23岁的女儿在英国当平面设计师，16岁的儿子则在吉隆坡求学。他与女儿感情很好，他觉得女儿与他的妈妈一样很会说话，一次女儿的生日派对，“喝得最醉的就是我和她，需要别人把我们抬出去。”