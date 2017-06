隆雪中总教育基金 接受申请15日截止 国内新闻

(吉隆坡4日讯)吉隆坡暨雪兰莪中华总商会(隆雪中总)本年度教育基金从2017年5月2日(星期二)开始至6月15日(星期四)止公开接受申请,凡在国内外大专学府,以及技职学院就读的各族全职学生皆可提出申请。

此项公开予我国公民申请的教育基金包含大专助学金及大专贷学金。申请者须经由国内外大专学府录取/正在国内外大专学府就读学士学位及以上的课程,或经由国内技职学院录取/正在国内技职学院就读技职专业课程。课外活动表现特出,品学兼优,且家境清寒者将获优先考虑。

该会表示凡已获得其他社团或慈善单位之奖助贷学金者,不得再申请该会教育基金。

申请者须填具申请表格,索取表格方式包括(i)通过该会网站或脸书专页下载申请表格(网站:http://www.chinesechamber.org.my;脸书专页:KLSCCCI / 隆雪中总);或(ii)亲自前往该会秘书处索取(周一至周五,上午9时至下午5时30分;周六,9时至下午1时)。

填妥之申请表格联同相关文件,务必于2017年6月15日(星期四)前,寄至隆雪中总教育基金遴选委员会 (The Chinese Chamber of Commerce and Industry of Kuala Lumpur and Selangor (KLSCCCI), 7th Floor, Wisma Chinese Chamber, 258, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur)。逾期恕不受理。