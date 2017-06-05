使用不同语言者 大脑对时间感知有别 国际新闻

（伦敦5日电）根据研究，不同语言对于描述时间的细微差别，会影响大脑对于时间流逝的感知，而这其中所涵盖的范围，主要是「长短」与「大小」。

语言是人类用于表达与沟通的媒介，虽然语言与思想基本上仍有一定的距离，但是语言自身其实会在不知不觉中影响个人看待世界的方式，其中包括大脑对于时间的感知。

在描述时段方面，汉语与英語相似，都是倾向「长短」的概念，比如说「短暂」的休息（short break）或者「漫长」的旅程（long journey）。相反地，希腊语与西班牙语则是使用「大小」来形容时间。

这种情况在能够使用双语，或多种语言的使用者方面,更会显得非常巧妙。多种语言使用者会在日常生活中转换不同语言，其大脑会依据不同语言的模式，在下意识中做出反应，自然地按照当前所使用语言来感知和描述时间，并且能够灵巧地在不同语言中进行切换，进而达到更多层次的思维模式。

这项研究成果证实懂得多种语言的人们能够发挥出更具效率的认知灵活性（cognitive flexibility），有利于适应变化或者不可预测的状况。当然，大脑对于时间的感知，也会影响个人的时间管理效力。