廖中莱：勿拿文冬前途开玩笑

（槟城4日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱强调绝不允许任何人，特别是外国人制造言论来破坏大马声誉，他认同全国总警长丹斯里卡立阿布巴卡的建议，将香港艺人林雅诗列为不受欢迎人物， 禁止她入境大马。

也是交通部长及文冬国会议员的廖中莱指出，这起无中生有的攫夺事件，不仅对大马，也对文冬人造成伤害。他希望林雅诗出面澄清此事，还原事情真相。

“文冬文化街，是文冬华人最高机构文冬华人大会堂的所在地。大会堂拥有超过100年的历史，它见证了文冬人的百年奋斗。我们希望游客可以在这里感受到文冬人的热情，并在这里体验乡镇的纯朴和大自然的景色。无中生有的攫夺事件，对文冬人很不公平。”他表示不清楚林雅诗的动机是什么，但不能接受任何人拿文冬的前途来开玩笑，因为建设和发展是很辛苦的，破坏却是非常容易。“文冬在地方政府和居民多年的苦心经营之下，逐渐崛起成为国内生态旅游景点之一，我不希望建设文冬的努力因为某些人有意或无意的伤害而前功尽废。”

廖中莱说，几个月前香港才子蔡澜曾经率团到文冬作客，遍尝了文冬的美食，包括猫山王榴梿，回去之后对文冬的评价令人鼓舞，这正是文冬最需要的鼓励和支持。他相信林雅诗的行为不会让香港人对文冬产生负面印象，并希望类似不愉快事件不会重演。