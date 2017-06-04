外出打包食物一去不返 油漆承包商失踪逾3周
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4/06/201722:27

坐者左起：洪鼎盛及弟弟鼎力向黄祥銮以及振林山国会议员行动室成员洪艳美等人讲述事发经过。

坐者左起：洪鼎盛及弟弟鼎力向黄祥銮以及振林山国会议员行动室成员洪艳美等人讲述事发经过。

（振林山4日讯）49岁油漆承包商外出打包食物一去不返，失踪逾3周，其子已两次向警方备案，今盼能通过报章，吁各界人士助寻人。

失踪者洪茂成的长子洪鼎盛（20岁，家俬工）今早通过振林山区国会议员林吉祥特别代表黄祥銮向媒体指出，其父是于5月13日晚，自大学城的住家外出，说是要去打包吃的，结果一去不返。

洪茂成失踪逾3周，家属盼公众助寻人。

洪茂成失踪逾3周，家属盼公众助寻人。

洪鼎盛说，洪茂成当晚9时许，穿着T-Shirt短裤，骑上摩托车出门，一直到凌晨1时许，他与弟弟见父亲未归，拨打父亲的手机，却一直联络不上。

“我们在第三天向警方备案，过后，有朋友通知，说是在大学城某餐馆前见到我爸的摩托车。”

他表示，他和弟弟到该餐馆查询，业者交出摩托车钥匙，说是有人留在餐馆桌上。

传被4人带上车

“有人说，当晚见到父亲被4个人带上一辆车，但没有看清楚车牌号码。”

洪鼎盛表示，其父母离异，兄弟和父亲三人同住在大学城，父亲从来没有离家多日音讯全无的记录，去哪里都会交代。

他说，据瞭解，父亲也没有与人结怨，没有财务问题，不解为何就这样失踪，期间，也没有接到任何讨债或相关事项的电话。

吁公众助寻人

洪鼎盛与弟弟洪鼎力为此向振林山区国会议员行动室求助，盼能通过报章，吁公众助寻人。

黄祥銮冀警协助

针对此事，黄祥銮表示，洪茂成不会无故失踪，但其家人都不清楚究竟发生了什么事，希望警方可以给予大力的协助，好让家属安心。

她说，摩托车钥匙留在餐馆桌上，猜想洪茂成当时离开时很匆忙，吁请公众人士若有洪茂成的消息，可与她联络：016-738 6276。

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