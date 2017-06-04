外出打包食物一去不返 油漆承包商失踪逾3周 国内新闻

（振林山4日讯）49岁油漆承包商外出打包食物一去不返，失踪逾3周，其子已两次向警方备案，今盼能通过报章，吁各界人士助寻人。

失踪者洪茂成的长子洪鼎盛（20岁，家俬工）今早通过振林山区国会议员林吉祥特别代表黄祥銮向媒体指出，其父是于5月13日晚，自大学城的住家外出，说是要去打包吃的，结果一去不返。

洪鼎盛说，洪茂成当晚9时许，穿着T-Shirt短裤，骑上摩托车出门，一直到凌晨1时许，他与弟弟见父亲未归，拨打父亲的手机，却一直联络不上。

“我们在第三天向警方备案，过后，有朋友通知，说是在大学城某餐馆前见到我爸的摩托车。”

他表示，他和弟弟到该餐馆查询，业者交出摩托车钥匙，说是有人留在餐馆桌上。

传被4人带上车

“有人说，当晚见到父亲被4个人带上一辆车，但没有看清楚车牌号码。”

洪鼎盛表示，其父母离异，兄弟和父亲三人同住在大学城，父亲从来没有离家多日音讯全无的记录，去哪里都会交代。

他说，据瞭解，父亲也没有与人结怨，没有财务问题，不解为何就这样失踪，期间，也没有接到任何讨债或相关事项的电话。

吁公众助寻人

洪鼎盛与弟弟洪鼎力为此向振林山区国会议员行动室求助，盼能通过报章，吁公众助寻人。

黄祥銮冀警协助

针对此事，黄祥銮表示，洪茂成不会无故失踪，但其家人都不清楚究竟发生了什么事，希望警方可以给予大力的协助，好让家属安心。

她说，摩托车钥匙留在餐馆桌上，猜想洪茂成当时离开时很匆忙，吁请公众人士若有洪茂成的消息，可与她联络：016-738 6276。