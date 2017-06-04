丹公正党领袖已辞官 未被接纳继续服务 国内新闻

（吉隆坡4日讯）自公正党主席拿督斯里旺阿兹莎就“伊党与公正党断交”事宜，要求该党丹州领袖辞官后，地方领袖已向州政府辞职，但辞职还未被接纳，惟有继续服务，直到另行通知为止。

公正党副主席蔡添强接受《M中文网》访问时说，据他了解，旺阿兹莎发表有关“要求”后，该党丹州领袖已在一两天内，向丹州政府呈辞，而新一批受委的公正党市议员也没去宣誓就任。

“该做的都做了，地方领袖已按照党中央要求，提出辞呈。可是州政府是否接受辞职，这又另当别论！”

“它（丹州政府）没接受辞职，公正党丹州市议员就要继续服务人民，不能说走就走，也是有责任在身。”

他补充，当旺阿兹莎发表有关“要求”后，伊党也很快作出回应，指公正党丹州市议员可继续留任。

他认为，这等反应显示丹州政府要挽留公正党丹州市议员。

此前，掌管地方政府委员会的丹州行政议员拿督阿都法达说，虽然伊党与公正党断交，但公正党丹州领袖依然受委为2017年市议员。

对此，他希望公正党学会感恩伊党，维护彼此友谊。

不过，根据《当今大马》报导，丹州大臣拿督阿末耶谷说，目前没有公正党丹州市议员提出辞呈。

阿末耶谷也是伊斯兰党长老协商理事会署理主席，他还说：“他们没辞职，工作如常。这是出乎意料的事。”