东姑安南吁纳闽机构 成立特委会解决经济问题 国内新闻

（纳闽4日讯）联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南吁请纳闽机构成立特别委员会，协助解决该岛经济问题。

他说，政府将继续努力提振纳闽经济，但它必须得到人民全力支持才能成功。

“我要纳闽机构首席执行员成立特别委员会，让人民参与，提出建议及反馈如何能最有效提振岛屿经济。”

“聆听人民的脉搏，人民的不满及需要，唯有那样才知道怎么做。”

他周六晚出席年度斋戒月活动后时，这么说。

东姑安南指出，纳闽非常依赖石油及天然气领域，而该领域已无法驱动纳闽经济，反之应该转移到能带来更多收入及永续的领域。

“清醒吧！不要再梦想石油气领域将回升。至今我们还没看到石油气领域的光明面，因此我们必须准备经济上的新转变，同时做好准备走出经济动荡。”

他说，人民特别是受石油气业放缓影响者是时候独立及创新，为家庭创造收入，同时人民不要轻易受反对党伎俩影响，在网络或其他平台诋毁政府形象及散播谎言。

他补充，目前纳闽强烈感受到经济放缓情况，已超乎首相拿督斯里纳吉所能控制。

他说，纳闽经济放缓并非首相拿督斯里纳吉一手造成，反之，他积极协助及改善岛内基建，包括设立城市转型中心，因此不要一味责怪政府及首相。