黄书琪反对华人当市长建议 张秀福：等同典当权益 国内新闻

（新山4日讯）马华中委兼公共服务与投诉局主任张秀福抨击士乃区州议员黄书琪反对华人当市长的建议，等同于典当华人的权益。

张秀福今日发表文告时指出，黄书琪日前在接受《当今大马》访问时指“华裔市长无助提高华社参与市政府的运作，并指马华总会长拿督斯里廖中莱具有种族思维”。

他在文告中说，如果要提升华裔对地方政府或城市治理的参与程度，委任华裔市长是其中一个先决条件，至少能够起着鼓励的作用。

“我党总会长廖中莱鉴于一些以华裔人口密集及占多数的城市如新山或怡保，从来不曾有1位华裔市长，他建议政府如果能够委任华裔担任市长，可能会对城市的管理有一个不同的方向。”

他指出，廖中莱并不是从种族的角度出发，恰恰相反，廖中莱的建议是从全民的角度出发，希望未来能够让每个种族，包括华裔都有机会担任地方政府首长，参与城市的管理及治理。

“这个建议本就无可厚非，遗憾的是，黄书琪却将它种族化，其言下之意似乎是反对让华裔担任市长，这等于典当华人的权益。”

地方议会民选 涉及修改宪法

他说，更荒谬的是，黄书琪叫廖中莱应该推动地方议会民选，问题是行动党执政的槟城及希望联盟执政的雪兰莪州，至今都无法落实地方议会民选。

“自己做不到，却叫别人做。黄书琪难道不知道，地方议会民选涉及修改宪法，如果这么容易推动，槟城及雪州应该做给大家看。”

他说，行动党不断抹黑马华在“卖华”，如今，马华提出一个有利华裔的建议，行动党的议员却反对，反而指是种族思维。其实，行动党在很多课题上，才是不折不扣的出卖华人的权益。

他指出，行动党代议士对华教课题、对涉及华裔宗教权益的355法令等课题，从来都不敢光明正大的为华裔争取，对很多课题都不敢出声，担心得罪友族同胞，行动党的本质就是在典当华人的权益。