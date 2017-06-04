家人怀疑阿窿集团精心设局 女老板拉老虎机欠525万 国际新闻

（新加坡4日讯）69岁女老板拉老虎机输光250万元（约770万令吉）又欠下170万元（约525万令吉）巨债，弟妹筹80万元为她还债，家人怀疑阿窿集团食髓知味，精心设局，3个月后“化身”为4间放贷商和40组阿窿，再吸她83万元（约260万令吉）。

不愿具名的女老板姓林，当年白手起家，和弟妹创立原料加工厂，生意颇有规模，也与家人联名拥有多个房地产。

形容自己是工作狂的她，一周做足7天、打拼多年后，一切已上轨道，但就在2014年，与她同住的单身妹妹患癌过世之后，她便开始拉老虎机排遣孤单。

前年拉老虎机狂输770万

媒体曾在2015年7月报道，当时沉迷于拉老虎机的她，在半年内狂输250万元（约770万令吉）储蓄，生活费需靠刷卡，前后欠下60万元卡债，又欠下25家借贷商共110万元债务（其中50万元是本金）。

在社工调解下，24家放贷商同意让她以80万元一次过清还，弟妹于是挖空积蓄凑足80万元，用两个环保袋装了千元大钞，挨家挨户还给所有放贷商。

她从此戒赌，不再光顾赌场。岂料，3个月后，一间曾经借过钱给林女士的放贷商主动来电，对她嘘寒问暖，提议借钱以备不时之需。

不缺钱的林女士说：“当时像中了降头一样，竟然借下了5万元。”

她这一借，之前经历过的“追债风波”马上历史重演，导致她又再欠下170万元巨债。

被放贷商玩弄于鼓掌 “重借”方式还清债务

只有小五程度的她，又被放贷商玩弄于鼓掌，没隔几周就说合约到期，必须以“重借”方式还清债务和利息，并连续18次开新合约，每次征收10%行政费和近4%利息，有时还怂恿她多借一些，让她缺陷越深，一年内借了13万。

这一年里，单是其中一间放贷商的“行政费和利息”，她就还了21万多元，但她一还再还，由始至终还是没有还到半分本金。

结果，放贷商又介绍她从另一放贷商借钱还旧债，以如出一辙的手法，最终另她多欠了3家放贷商共37万元本金。

林女士的弟弟（58岁，商人）说，过后一组阿窿主动在一天内转账3万元让她应急，随后竟有40组阿窿前后缠上她。

他怀疑4组放贷商和40组阿窿，来自同一个集团，看准女老板的财富下手。

“每当还债期限一到，就有放贷商或阿窿来电，总是当天就过账。他们看来做好功课，也很有‘默契’，比方说，傍晚7时期限之前，5时就有阿窿来电，马上转账需要的数额。”

40组阿窿借了她一共25万元，加上37万元放贷商债务，和其中一家的21万元行政费加利息，她面对至少83万元债务。

她苦笑说，这两年来，拉老虎机输光250万元，也面对超过200万元债务，400多万元血汗钱，就这样没了。