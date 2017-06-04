【大马嘉应属会联合会代表大会】丘思东：一带一路5概念 民心相通创和谐社会 国内新闻

（怡保4日讯）马来西亚嘉应属会联合会（嘉联会）名誉会长丹斯里丘思东局绅指出，“一带一路”提倡的5“通”概念中，又以“民心相通”最为重要，惟有通过全体人民的互相包容，接受及合作与团结的共同努力之下，才能共同创造经济的繁荣、社会和谐与国家安宁。

他说，一带一路提出的5项概念，包括“政策的沟通”，“设施的联通”，“贸易的畅通”，“资金的融通”及 “民心的相通”，沿着一带一路的国家和地区，都将能够共享基本建设，发展及贸易的联系。

丘思东是于周日在怡保为第66届马来西亚嘉应属会联合会代表大会主持开幕致词时，如是指出。

他说，每年的嘉联会及全国代表大会的举行，显示全体属会同乡欢聚一堂，增进乡情，展现“民心相通”的概念。

此外，也是拉曼大学发展委员会顾问的丘思东指出，从2002年创办招生至今，在过去的16年里，拉曼大学共拨出1亿1100万令吉的奖学金及600万令吉的贷学金。

“2015年开始为国内61所独中提供5个学杂费全免及每位学生每月500令吉生活律贴；使到拉曼大学每年有305位招收生为独中学生。去年也有4位来自中国梅州学生进入拉曼大学深造，加强中马两国学术上的互相交流及研讨。”

另外，卸任嘉联会总会长拿督李尧庆博士指出，总会必须加强与其他族群的交流及联系，包括举办晚宴活动时，可以邀请友族参与，此举可以增加彼此的联系，协助社会的发展。

出席的总会中央代表计有副总会长宋群礼（马六甲应和会馆）、拿督丘才干（霹雳嘉应会馆）、霹雳嘉应会馆会长丹斯里李爱贤、副会长潘东生等人。

中央理事选举 陈晋宗当选总会长

全国嘉联会在周日召开的第66届常年代表大会上，进行2017-2019年中央理事选举，来自砂拉越古晋嘉应同乡会会长陈晋宗被推选为新届嘉联会总会长，副总会长为马来西亚蕉岭同乡会（林柏辉）及森美兰瓜拉庇劳嘉应会馆（萧钦麟）。

与此同时，砂拉越古晋嘉应同乡会将为承办2018年嘉联会代表大会的主办州属，以及金宝梅江公会被推选承办2019年嘉联会代表大会。

2017-2019年度嘉联会中央理事名单（以州属乡会为主）:总会长：古晋嘉应会馆（陈晋宗） 副总会长：马来西亚蕉岭同乡会，森美兰瓜拉庇劳嘉应会馆秘书 ：（委任）黄观友副秘书：雪隆蕉岭同乡会财政 ：（委任）刘浩馨副财政：霹雳蕉岭同乡会查账：雪隆嘉应会馆，柔佛州嘉应会馆文教：金宝梅江公会工商：森美兰梅江五属会馆贷学金主任：马六甲应和会馆理事（由总会长委任5位代表）：槟城嘉应会馆，砂拉越美里嘉应五属同乡会及砂拉越诗巫嘉应同乡会，另2代表待定 嘉联会青年团团长：廖栯祥妇女组主席：赖美容。