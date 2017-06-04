城市空间与社会生活国际研讨会 9日起逾40学者将出席 国内新闻

（吉隆坡4日讯）来自15个国家和地区40余名学者专家将于本月9日至13日出席马来西亚道教学院、海鸥基金、香港“肆师伍门”联办的第八届城市空间与社会生活国际研讨会，今年会议题目是：“全球变动中的国际城市与民众”。

国际联办单位包括联合国亚太地区世界遗产培训与研究中心、香港中文大学、香港中文大学社会系、香港理工大学活龄学院。

会议由马来西亚第二国际贸易和工业部长拿督斯里黄家泉在8日下午3时主持开幕。

联办方发言人王琛发教授指出，这次会议筹办人是美国纽约大学Oneonta社会科学研究中心执行主任梁浩翰教授，也是香港“肆师伍门”非盈利组织创办人。

会议邀请主题演讲人包括：英国爱丁堡大学James Kenne 教授，加拿大Harry Hiller教授，澳洲墨尔本移民博物馆经理Linda Sproul，中国第13个5年规划“世界客家文库”总策划钟菱，以及参与主导迪拜建城与中国多个大型现代城设项目华裔规划建筑师Raymond Lau，全程以英文交流。

王琛发是马来西亚道教学院主席，兼在山东大学儒家文明协同创新中心任职。

他说，全球城市急剧变化，包括文化遗产、老龄社会、族群关系、商业投资，乃至信仰生活，都很“地方性质”又很国际化，会议邀请五大洲学者，包括中国、东欧、美加、澳洲、印度，分享这些领域发展经验。

他表示，《道德经》教导后人“以天下观天下”，做人必须心中有“天下”，还要有“观”的能力，做好自己、报答历史与社会。

因此，虽然论文报名已经截止，但他还是鼓励马来西亚各大专的研究生报名聆听，可联系：wangchenfa@aliyun.com。