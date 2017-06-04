避免树枝坠落砸伤学生 群益华小修整8老树 北马新闻

（加央4日讯）加央群益华小礼堂及学前教育班范围内的8棵老树，在首相署部长特别事务官蔡天喜的协调下，安排民防部队义务展开修整大树行动，避免再发生树枝坠落砸伤学生的危机。

蔡天喜安排民防队协助

加央群益华小于5月31日接到加央市议会的来函，被请示在函件发出的14日内，立即清理上述范围内的树，因为已影响毗邻该校的玻璃市中学的进出道路。

玻璃市中学的大部分学生，在放学时，都会站在群益8棵老树下遮荫乘凉及等候。

群益董事长许高廷受询时说，他感谢郑再安市议员的配合，将问题传达给蔡天喜。

他说，修砍大树需要相当高的费用，因此非常感谢蔡天喜的协调，安排到民防部队的20名队员，义务协助群益修砍大树，群益董事部则负责安排升降机，方便他们工作。

也是马华玻州联委会副主席的蔡天喜说，他也安排到E-idaman的罗里善后处理，如搬运被砍下来的树枝和落叶。

他提及，接下来会寻找管道协助玻中校长，申请在其校门外新建顶棚，让玻中学生放学时，可在一个遮荫避雨的环境中等候，避免太阳曝晒或雨淋。

修砍大树行动于周日早9时许展开，在场者包括加央国会议员沙哈鲁丁、群益董事陈月怀、群益校长黄七妹。