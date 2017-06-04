与中国签备忘录 与首相谈及贷款 卢界燊促槟政府出示2文件 北马新闻

（槟城4日讯）槟民青团代团长卢界燊促请槟州政府出示于2014年杪与中国进出口银行所签署的谅解备忘录及今年5月期间槟州首长与首相谈及寻求贷款的来往信函，以解答槟州人民的疑问。

卢界燊表示，由于州政府在槟州轻快铁计划公开招标上的期限为2014年12月16日至2015年2月16日，不过在此招标仍未敲定前，州政府却于2014年12月16日就与中国的银行签署谅解备忘录，这程序却让人感觉不寻常。

他指出，尽管槟州行政议员曹观友于日前已解释2014年杪所签署的是中国方面的银行有兴趣贷款给槟州政府，但是槟州首长林冠英在过去的州议会内却说当时所签署的为谅解备忘录，因此两人的说法有出入，而最好的方式就是公开该份文件。

卢界燊是于周日在槟州民青团执委黄勇靖的陪同下，在槟州民政党总部所召开的记者会上，这么指出。

他也质问州政府为何在签署备忘录后，需要在2年之后的槟州议会上才通过“2017年槟州借贷法案”。

此外，他也表示，林冠英也需公开他与首相于5月期间的来往信函，以让槟州人民了解当中的来龙去脉。

林冠英是于较早前被记者询及时指出，州政府是向中央政府寻求拨款时，首相即建议州政府需先通过法案，才能向国外银行贷款，所以州政府才于刚过去的州议会中通过借贷法案。