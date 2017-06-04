方志伟指槟首长政治秘书 无视法治反支持“人治” 北马新闻

（槟城4日讯）槟州民政党质疑有法律知识的槟州首长政治秘书为何无视法治，又或是这个向外借贷法案上行动党已换了程序，换了规则？

槟州民政党秘书方志伟直指，行动党槟州政府在向外借贷事件上已明显调转了整个程序。行动党州政府不是先通过法案，清楚拟定条规后，才签署意向书，而是签了意向书的3年后，才来通过法案。

他提醒首长政治秘书，程序错了，就是错了。同时，也让后者别忘了自己曾是律师，律师怎能不捍卫法治，反而是支持“人治”的做法？

他说，首长政治秘书既然认为宪法中阐明贷款期限只是5年是个苛刻的要求，是抑制州权的条文，那试问首长政治秘书是否有向其老板建议，要求修改联邦宪法第111条，建议延长借贷期限？

他指出，槟首长也是国家财政委员会成员之一，首长有权也有机会提出这项要求。然而，今天这期限仍维持在5年，试问首长政治秘书有没有使用其专业知识给予也是国家财政委员会成员的老板建议，又或是他给予的建议不被接纳和正视？

方志伟周日发表文告恭喜槟州人民因为民主行动党终于接受和与巫统在州议会有了默契达成共识，而已不是早期所痛骂的巫统了。“明显的在这借贷课题上，行动党和巫统已有默契！否则首长政治秘书怎么会乐见一直痛骂的巫统并在这事件上给予支持。”

“行动党槟州政府是喜见这借贷事项与巫统一起成就，但我们民政党却是非常担心槟州子民的未来，因为槟州子民在未来得背负巨大的债务，因为这债务是借来转借发展商而非惠及槟州子民。这一切的发生都是因为民政党和马华不在州议会内，才让槟城陷入这危机。”