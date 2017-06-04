丢玻璃金属陶瓷下楼 老妇频频高空抛物落网 国际新闻

（新加坡4日讯）惹兰红山一带，71岁老妇两个多星期来频频高空抛物，丢玻璃、金属、陶瓷下楼，最终被警方逮捕。

这起闹剧发生在周五晚上7时45分左右，地点在惹兰红山第113座组屋。

居民张太太（35岁）向记者透露，涉事的71岁老妇住在10楼，不知何故性情大变，过去两个多星期来不断高空抛物。

“之前先是丢一些小零件，后来东西越丢越大，除了扔纸皮箱外，还丢玻璃碎片、金属和陶瓷下楼，相当危险！”

张太太说，老妇也会故意剪破一些新衣服，一堆堆丢下楼，行为让人不解。

根据读者照片显示，组屋楼下形成了一条长达5米的“垃圾街”，除了有利器，还有装满废物的纸袋、衣服和电线板，一片狼藉。

由于担心砸伤路人，许多居民多次向市镇会举报此事，也报警求助。

张太太说：“警察来封锁现场，老妇故意不开门。”

据了解，当局已找上门，老妇却仍不知悔改，继续上演恶作剧，前天再次惊动警方到场，最终被逮捕。

警方受询时表示，当局接获一起高空抛物的投报，71岁的妇女在鲁莽行事下被逮捕，案件在调查中。