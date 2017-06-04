付款收不到货 网购变枉购 国内新闻

（吉隆坡4日讯）网购虽方便却暗藏骗局，公众网购要警惕，不少人即不慎坠入不法分子以网购诈骗行为。

根据全国消费人投诉中心（NCCC）的报告指出，一些不良分子即设立网站行骗，通过社交媒体等推销产品，伺机行骗，不少网购者不疑有他付款购货，不料收不到货，网站也不久关闭。

根据《新海峡时报》引述全国消费人投诉中心法律及政策执行人员莎巴娜谈话说，电子商务涉及的诈骗以及货不对办等投诉案件在2015年及2014年居全年投诉案件的榜首，在2015年即接获7692宗投诉，涉及金额高达400万令吉，而在2014年的投诉案则有7641宗。

她说，网络诈骗、货品迟递以及货不对办等都是电子商务领域的主要投诉。她说，一些诈骗分子即架立虚构的网站下手，“他们会在社交媒体推销宣传产品，令公众不疑有他，骗取公众信任付款购物，钱到手后即一走了之。”

此外，一些网购公司也未能如期送货，一些消费者可能需等上超过一个月才收到货。一些消费者也发现网购产品低劣，用了两、三次后即出问题，在向网购公司交涉时，对方耍赖不肯退钱，最终对方妥协以购物礼券交换，可是这些礼券可能快逾期或是失效。

也有消费者在取消下单后，网购公司不加理会，继续向对方收费，所以莎巴娜促请消费者必须关注银行的交易，以免网购公司行诈。

目前也出现网购公司拒绝就遗失的邮寄网购物负责，他们将责任推给快递公司，造成消费者不知如何是好，这造成不少消费者未能投报。

呈备忘录修改过时法令

她相信由于电子商务的盛行，相信类似的投诉案件将会持续上升。为保护消费者免成为受害人，全国消费者投诉中心及马来西亚消费人联合会（Fomca）向政府提呈备忘录以修改过时的电子商务法令，包括1950年合约法令及1957年货物销售法令。

他们要求政府执行法令以便消费人在购物后可以拥有14天的冷却期，可选择最后一分钟取消消费。

同时也希望加强消费者对消费人权益的认识。与此同时也推介平台以便消费者可通过网络分享购物经验。