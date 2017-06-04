ICON CITY市局收费执法开跑 停车须放固本 大城小镇

（大山脚4日讯）威省市政局即将展开执法，到大山脚美食新蒲点ICON CITY消费者，泊车要放停车固本了！

集合美食、娱乐与商业活动的新去处ICON CITY迅速崛起，各类型店铺如雨后春笋林立，渐显繁荣，过去更不断引发停车位不足、管理层鸠收停车费及马路中央双重停车的问题。

威省市政局在今年3月16日，已将当地的停车格宪报颁布（diwartakan），这意味着，当地逾200个已标上编号的停车格目前已开始收费，车主实际上必须放置停车固本。

目前，当地尚未竖立收费告示牌，不过拖吊区域（Zon Tunda）的告示牌经已经设立。

胡智胜：暂不开罚单 以通知书提醒违例车主

威省市议员胡智胜接受本报访问时表示，市政局现阶段暂不会向车主开出罚单，而是以通知书（Notis）提醒违例车主，当局目前也在征求当地售卖停车固本的代理店家。

他说，凡是没有停在停车格内或是停在马路中央的轿车，实属违例，一旦市局展开行动，都会向这些车辆发出通知书。

“市政局道路与基础设施委员会是在2016年5月20日，针对此事进行讨论，同时在该月的市政局月常集会上通过。今年3月16日，ICON CITY停车格被宪报公布，停车格在4月13日已标上编号。”

与此同时，威省市政局已将ICON CITY列为拖吊区域（Zon Tunda）并已设立告示牌提醒车主，一旦发现泊在停车格外的轿车，当局有权利锁车轮或将其拖走。

待收费告示牌安装完成 陈宗兴：即进入执法阶段

威省市议员陈宗兴受询时也补充，一旦工程组完成收费告示牌的安装，以及所有技术工作，当地收费制度便会进入执法阶段。

他说，当局在5月份曾展开一次取缔行动，向违例停车的车主发出通知书，作为提醒。

根据ICON CITY的规划准许申请（PKM），威省市政局允许每个商业单位前4个停车位无需交由当局接管，这也间接成为当地停车位不足的因素之一。

陈宗兴表示，根据威省市政局指南，商业单位必须在每500平方尺建设1个停车位，基于ICON CITY大街已无多余空间，市局在商业中心后方（Lorong Langsat）另建了140个停车位，有意扩建的单位，可用献金方式抵消建设停车位的条件。

营业执照检查行动近日展开 违例商家可面对最高250罚款

除了收费制度即将开跑，一项针对商家营业执照的检查行动也即将会在近日展开，还未申请营业执照的业者受促留意。

威省市议员陈宗兴表示，市政局将对ICON CITY商家展开全面检查，以确保当地所有商家都持有营业执照合法经营。

“据市政局日前取缔数据，单是37家餐馆中，便有15家没有申请营业执照，因此市局将展开行动，陆续检查所有商家。”

他说，当地约有200个商业单位，这项行动涵盖ICON CITY所有商家，而非只刻意针对任何行业者。

“申请营业及广告牌执照是最基本的营业守则，他劝请所有商家遵守条规，以便可以安心做生意，避免遭市政局开罚单。”

陈宗兴表示，一旦商家受执法对付，可面对最高250令吉罚款。