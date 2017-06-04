老马的哭 异言堂

文：婧美

在报章上看到老马因为国产车普腾的股权卖给中国吉利，老泪纵横地说他的“孩子”没有了，国家尊严荡然无存，不知为什么我对90高龄的老人家没有同情，反而心生滑稽，想大声笑出来。

我不是对老人家不敬，也并非对曾经是一国之尊的老马嗤之以鼻，而是我认为，老马当初设立国产车压根是“膨风”之举，没有这么大的头，却要带这么大的帽。

想一想，国产车制作了这么多年，我们得到什么？或许是懂得“装配”汽车。技术？好像没有学到，除了合作的对象如日本人比你精明，不会把技术传授给你(即便有，也是过时的技艺)，另外，就是老马过于保护他的“孩子”，样样都要优惠和特权，于是，国产车里的人，上至管理层，下至普通工人，什么都没有学到，唯一懂得是要扶持、拐杖。所以，国产车成立了二十多年，这个曾经是老马的骄傲，说穿了是扶不起的阿斗。

国产车普腾把股权卖了，老马哭了，之所以不获人同情，除了上述原因，就是如今国产车亏损连连，拿人民的钱丟进“咸水海”，再这样下去，国产车普腾迟早会像柏华嘉(PEWAJA)钢铁厂一样。老马一个人哭，好过所有普腾员工因普腾亏损甚至倒闭，员工没钱开饭，甚至失业而让数以千计的人哭来得好。

老马要尊严，真的是黑色笑话。一个人如果连饭都没得吃，家里还有老少嗷嗷待哺，还谈什么尊严？更何况老马时代养成某些人只懂得要特权，要扶持而不懂得自立，老早就被人看不起，老早就没有尊严了。