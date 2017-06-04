“一带一路”面对的挑战

文：谢诗坚

中国在5月14日至15日在北京举行“一带一路”国际合作高峰论坛由29个国家领导及代表和来自129个国家的1500名贵宾与盛，成为本世纪中国一大盛事。

中国国家主席习近平在主持开幕与发表主题演讲时，阐述了振兴陆上丝绸之路及海上丝绸之路的重要性，并以历史为经，阐述了二千年前中国人已打通了通往西域、印度及阿拉伯的陆路。及后又在南方一带的广州开辟了“海上丝绸之路”，穿越南中国海、马六甲海峡乃至印度洋和另朝向日本与韩国的太平洋。

这样的一段典故竟也被习近平挖掘而成为当今世界的热门课题。它成为中国主导世界经济走向的新起点，也给中国展示其雄厚经济实力的机会。例如中国在2014年发起，而在2016年开业的“亚洲基础设施投资银行”（亚投行）总部设在北京，目前已有77个国家和地区参与其中成为会员。其法定资本为1000亿美元，而中国为确保成功先投下500亿美元筹建亚投行。而在2016年开业时，中国又发放5000万美元支持较不发达的成员国，展开基础建设项目。在这方面，中国将持股30.34%，即认缴额为297.804亿美元，印度和俄罗斯分别为7.5%和5.9%。

在计划中，亚投行希望也相信在将来将会增至188个成员，而其法定资本也将从1000亿美元，提升至1750亿美元乃至2230亿美元。

除了“亚投行”外，中国也设立了“丝路基金”，首期资本金是100亿美元，目前资金已增至400亿美元。

值得注意的是，参加成为会员国的澳洲（只派产业合作中心首席执行官董谨及其他普通代表参加）、印度及新加坡未派代表参加。或者它们缺席的理由不尽相同，但忝为会员国而不参与，倒耐人寻味。

根据所知，澳洲政府经过辩论后，决定不参加一带一路活动，因为它看不到对澳洲的好处，也不会在澳洲增加中国的投资，当然澳洲的冷态度和对中国的政治意图表示警惕，也是受到美国的立场所影响。

受美国立场影响

美国特朗普总统在峰会之前邀请习近平主席到访而多少解开中美的心结。尽管到目前为止美国并没有参加亚投行，但也派出一支官方队伍与席，显示了中美关系有机会改善。反倒是欧盟多个国家领袖也低调和不参加峰会，虽然它们已经参加“亚投行”成为会员。

日本虽有派代表参加（自民党干事长二阶俊博）也向习近平表达贺意和日相安倍晋三邀请访问日本，但日本始终对中国抱有敌意，它不参加“亚投行”是预料中事，但它与中国在高铁投标上的竞争也是不争的事实，而且它所代表主导的亚洲开发银行也不会让“亚投行”专美。

由于美国与日本绑在一起，又拉拢印度加入反华合唱团，也就让人想起第二次世界大战后（1945年）掀起的冷战也触及美国通过盟友向中国进行封锁政策，直到70年代尼克逊总统访华后（1972年），才逐步地拆掉“包围中国”的政策。

还有两个国家也是一唱一和向中国展示军力。印度和新加坡的领导人除了缺席一带一路的峰会外，也在南中国海举行为期7天的印新军事演习（反潜演习）（5月18日至25日）。其目的也把中国视为假想敌，因此对一带一路不感兴趣。不过让人费解的是，它们为何要加入“亚投行”？

其实印度与中国的关系无法亲近肇因于1962年的中印边境战争，印度在吃了亏后，双方停战，直到今天（55年后）也没有再起战争，但印度视中国为其“对手”，也反映了其不甘示弱的态度。还有另一个重要原因是印度认为中国与巴基斯坦走得太近，威胁了印度的安全。

例如巴基斯坦与印度的矛盾与冲突也促成巴国倾向中国，以克制印度造成的威胁。为此中国与巴基斯坦成立了“经济走廊”作为长期合作的计划。它们是通过“中巴经济”走廊来强化巴国全境的基建，总耗资约需5000亿美元，从建设公路、铁路、港口、机场到油管乃至现代化农业生产与促进工业的成长等，这也倒过来加快新疆的发展，因为中国也需要一个发展中的新疆来稳定民心和遏制“东突恐怖分子”的兴风作浪。

这条从南到北的交通网（长达3000公里）直达新疆的地区。其中最为重要的是中国已取得巴国瓜达尔港的操作权，为期43年。同时从伊朗穿过巴国到中国的油管将由中国资助完成。

虽然中国的建设计划也跨过印巴争议中的领土（克什米尔），但中方是绕走巴方控制的地区，印度甚为不满，认为中国“侵犯”其“领土权”。

此外中国也已在斯里兰卡的汉班托塔建立海运港口，总造价为361万美元，中国出资85%，租赁期99年。通过巴基斯坦及斯里兰卡的援助，基本上可以减除印度带来的威胁。

在这方面，中国也对印新的联合军演在其门口（南海）深表不满，认为是抱有政治目的。

改造大马是对着狮城

另外一个国家新加坡虽然一向以来被认为是亲美的国家，但中国在80年代起通过邓小平的“改革开放”政策，而一度将新加坡视为学习的榜样，派了大量的高级公务员参加学习，以提高学问和管理知识。但在千禧年后，中国减少派送官员前来学习了；尤其是在2009年已故李光耀资政吁请美国重返亚太，以平衡军力后，也使到中国有所不悦。乃至李光耀在2015年逝世后，新加坡的政策并未有太大的改变，也就促使中国向马来西亚拉近，以便通过马来西亚来减少对新加坡的依赖。

其中最明显的是在巴生港口扩建，而后有高铁通向东南亚，以便将来由南中国海可直接进入马境的铁道直达巴生港（世界第12大港）或通过巴生运送各类物品至东海岸（耗资550亿令吉）（中国作出贷款）。

同时中国也支助马六甲打造皇京港，耗资300亿令吉，内中也有港口和补给维修站，或让中国的油槽船可在马六甲维修或补给而后直达南中国海。这样一来，就相对减少在新加坡的停泊补给。

有人说中国近三年来不断地改造马来西亚，包括在柔佛建依斯干达区（森林城市）是对着新加坡，以成为大马的“深圳”。

从这样看来，马来西亚将会成为第二个巴基斯坦，且与中国建立起新的纽带和相互尊重主权和互惠互利的经济合作。

既然澳洲、日本、新加坡、台湾乃至香港（官方热衷，民间反应不热）不与一带一路起舞，或将会续唱与中国不同的声调。除非彼此都能意识到利益相通，而做出改变。正如尼克逊（1972年访华）改变世界格局那样的“惊天动地”。这也不是不可能的事。