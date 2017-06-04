暴雨袭中国12省市 广州多地水浸地铁停驶 国际新闻

（北京4日综合电）中国遭受新一轮大范围降雨侵袭，周日、周一两天广东、陕西、湖北等12省市区有暴雨，局部地区有大雨，伴有雷暴大风等强对流天气！

从周六晚开始，广州已下起豪雨，有网民在微博发文指，市内多处地方水浸，市民都要涉水而行，又形容是这次是“罕见的大雨”。另有人指有学校出现水浸，“地铁还停运”。

周六晚7时许，广州市气象台同时发布雷雨大风蓝色预警信号和暴雨黄色预警讯号，并在晚间9时许将暴雨预警升级为橙色。气象台预计，未来两天广东降水仍较频繁。据气象台监测显示，周六傍晚5时至今早5时，广东蕉岭、福建南靖降雨量都超过100毫米，达到大暴雨量级。

中央气象台预计，周日早8时至周一早8时期间，广东北部和东部、陕西东南部、重庆北部、四川东北部、湖北西部、河南西部、贵州东北部、湖南西北部和南部、江西南部、福建西南部、广西北部等地有暴雨，局地有大暴雨（100至120毫米），并伴有短时间暴水、雷暴大风或冰雹等强对流天气，最大每小时雨量可达20至50毫米，局地超过60毫米。强降雨区域预计周一将转移至黄淮东南部、江淮至华南西部一带。#