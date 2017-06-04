阿嬷的粽子 异言堂

文：巫伟强

端午节那天，小明给我带来了两粒粽子。他说，这是他妈妈经过多年钻研后，最接近阿嬷味道的粽子。在小明的记忆中，最好吃的粽子不是里头有鲍鱼或龙虾的，最好吃的粽子，是出自他阿嬷亲手包的粽子。糯米、猪肉、红豆、栗子、香菇，再有浓浓酱油味的，是小明记忆中最难忘、也是最怀念的粽子。

每年农历五月初，多数人的家里都会浸糯米、洗粽叶、包粽子。我记得当年在乡下，粽叶是自己到竹林里找的、都是新鲜的。把采回来的粽叶清洗后浸在水里，等要裹粽子才拿起来。现在多数人使用的粽叶都是从中国进口的干粽叶。小明说，这种粽叶包出来的粽子，就是少了一点点的鲜味，不一样就是不一样。

今年端午节前夕，小明特别带刀上山，斩了不少粽叶回家，跟着妈妈告诉他的方式把粽叶清洗。这种传统的方式，正是小明小时候常常在端午节时看到阿嬷忙的。

也是端午节那天，同事带了自己裹的粽子到来办事处跟我们分享。言谈中聊到当今很多人都不懂得裹粽子，结果有很多带有阿嬷古早味的肉粽失传了，只存留在回忆里。家里如果还有老一辈而且会裹粽的，建议你们把你妈妈或阿嬷的手艺给学起来，不要等到家里的老人家一个接一个走了，才来空怀念，怎么不早把它学起来。

裹粽不仅是一个文化、传统，其实是一种手艺、新旧交替的传承。家家户户都会在端午节裹粽，用的馅料大同小异，可是，出来的味道就是不一样。现在吃粽子不需要等到端午节，只是你如果想吃到你小时候的味道，恐怕就没这么容易。今天你如果再不把味道独特的暖心牌粽子给学起来，错过了就再也寻不回。

对游子来说，在端午节可以吃到家乡味粽子的感觉是很幸福的，最好是自己妈妈或阿嬷裹的粽子。从前我对阿嬷裹的粽子不觉得怎么样，甚至已经回想不起阿嬷裹的粽子是什么味道。阿嬷走了这些年，即使怀念也追不回。我只知道妈妈裹的肉粽，体积比市面上任何人的粽子比较小，但是，你一咬在嘴里，吃的是满满的馅料。

每个人都觉得自己家里裹的粽子最好吃，可惜，有很多好吃的粽子已经吃不到。既然如此，何不趁着你阿嬷和妈妈还在的时候，快快把这手艺学起来，让他们尝一尝你裹的粽子味道。