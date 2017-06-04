病情复发 缺钱治疗 癌女孩渴望活下去 国内新闻

（莎阿南4日讯）性格外向，意志力坚强的12岁巫裔女孩无法摆脱癌症纠缠，罕见的T细胞急性淋巴细胞白血病（T cell acute lymphoblastic leukemia）自她5岁时，即不断折磨她，讵料，在2年的化疗后，4年半的平静期，它却悄悄的复发，不仅让她陷入病痛之中，家人也为之痛心。

东姑诺阿丽亚娜5岁时颈部肿胀，家人以为是小事，所以只是给孩子服用抗生素，惟病情不见好转，家人带女孩到医院检查，经过化验后才发现患上罕见癌症，T细胞急性淋巴细胞白血病。

女孩的母亲阿兹拉表示，女儿停学接受治疗，经过约2年的化疗，诺阿丽亚娜病情看似好转，也重返学校上学。

她说，若女儿的病情在5年内没有复发就算过了危险期……

急需60万医药费

但是，东姑诺阿丽亚娜的癌症却在4年半或在两年前复发，癌症风险也从中等风险增至高风险。

现在的东姑诺阿丽亚娜孤单1人住在隔离加护病房，急需要60万令吉的医药费，来助她渡过难关。

抵抗力差不断失血 呼吁民众捐血救急

在民间愿社工李杰文的陪同下，阿兹拉召开记者会叙述，家人过去带着女儿到各大政府医院求医，但是都没有这方面的专家，只好把女儿送到梳邦再也的私人医院治疗。

癌细胞扩散到脑部

她说，经过1年高风险化疗，女儿的身体越加虚弱，身体免疫力下降及血液感染等，而且癌细胞扩散到脑部，院方已经安排女儿进行2次放射治疗，每次12期。

“放射治疗无法杀死癌细胞，医生建议移植骨髓干细胞，可是却找不到100%吻合的骨髓，8岁的弟弟也是不吻合。我们甚至到新加坡等外国寻找，也没有合适的骨髓，所以移植丈夫的骨髓干细胞，现在住在加护病房超过2个月。”

她说，女儿免疫力降低，抵抗力无法战胜病毒，所以不断失血，所以每天需要输血和血小板，由于身体细胞被杀死，所以女儿皮肤越来越黑。

“丈夫的骨髓干细胞吻合程度只有一半，虽然女儿手术后有些好转，但是出现排斥，病毒重新激活，所以不断地流血。现在每天大约需要2品脱（pint）的血液。不断流血也导致女儿血小板不稳定。”

她补充，由于癌细胞扩散到脑部，影响神经线，女儿无法如正常人喝水。

“斋戒月期间，很少人捐血，希望民众捐赠B+和O型血给女儿。”

希望病愈重返校园

阿兹拉说，孩子很爱画画，住院几个月来，依靠画画抒发自己。

“她也有画自己……有头发的自己……现在的她接受治疗，已经没有头发了。”

她欣慰的说，女儿今年12岁，性格非常外向，也很爱上学，还是一名巡察员，由于病重5年级就住在医院，但也能追上繁重的课业，成绩非常优异，还是执意要考小六评估考试（UPSR ），不想补考。

“女儿最希望是病好后能从返学校上课和见见朋友。”

耗近百万医药费 家人积蓄全花光

李杰文补充，家人花费将近100万令吉在女儿的医药费，积蓄已经花光。

他说，东姑诺阿丽亚娜癌症初发时，从保险金拿了30万令吉，并向亲朋戚友借了20万令吉，甚至抵押房子，向银行重新贷款50万令吉为孩子治疗。

“癌症复发时，他们向政府借了30万令吉，现在每月从其母亲薪水扣除1000令吉，直到退休，所以现在不能停工或换工。他们也向政府申请援助获得20万令吉的。原本以为足够，但是孩子病情太严重。现在1人住在隔离加护病房。”

期盼皇族也能帮忙

他指出，T细胞急性淋巴细胞白血病是非常严重的癌症，本地没有适合的药物，女孩使用的药物从外国进口，属于管制药物，每次医生少量进口治疗，需要花上长时间和昂贵的医药费。

另外，对于女孩的名字有东姑，一些人可能认为他们是皇室，李杰文解释，他们来自吉兰丹，已经历很多代，为此他也希望皇族也能给予支持。

本报《好人好事》代收义款

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