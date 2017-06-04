可在公路行驶 中国发布全球首列无轨列车 国际新闻

（长沙4日综合电）有轨电车作为轨道交通一种在城市中比较常见，可如果有一天，一辆电动列车行驶在没有轨道的城市中，依然被归为轨道交通一种，这将会是一种什么场景？

上周五（2日），由中国中车旗下的中车株洲电力机车研究所有限公司研制的一种名为“智能轨道快运系统”ART（以下简称“智轨”）的全新交通产品，在湖南株洲首次亮相，这种融合了现代有轨电车和公共汽车各自优势的新型交通工具属于跨界之作，它颠覆了人们对于城市交通的传统认识，为解决大中城市出行难带来了新的选择和体验。

从有轨到无轨，消失的仅仅是轨道，但智轨所应用的先进技术，却远远不是有轨电车简单电力推动技术所能比拟的。

一份数据统计显示，从2007年到2015年这个时间段，中国汽车保有量增加了将近3倍，而道路的面积仅仅增加了60%，这个凸显的矛盾使城市拥堵问题成为一个突出问题。

根据交通部公布的《城市公共交通“十三五”发展纲要》要求，到2020年，中国要建成6000公里的有轨电车，但这一数据到2016年底仅达到178公里。

中车株洲所副总经理、总工程师冯江华认为，城市轨道交通发展缓慢的原因在于，城市总体布局等都在不断迭代更新、不断发展，这对于一个轨道交通来讲，要在这样一个快速发展的城市结构下面去实施，是有极大的一个挑战和难度的，所以这一定程度上约束了轨道交通发展的步伐。

集合有轨电车 速度快、大运量特点

据介绍，智能轨道快运列车是ART的运载工具，是由中车株洲所自主研制的一种创新型现代城市低地板电车。

与现代有轨电车相比，该车采用胶轮承载，取代了传统的钢轮钢轨，因此不需要铺设专有的物理轨道，通过公司自主研发的全球独有的轨迹跟随控制技术，控制车辆在虚拟轨道上智能导向，同时依靠特定的信号控制技术对列车在虚拟轨道行进进行约束，提高安全性。

智能轨道快运列车采用轨迹跟随、低地板和高效电传动技术，集合了有轨电车无污染，速度快、大运量的特点，又吸收了传统公交客车运营灵活，建设投入小等优势；具有综合运力强、建设周期短等优越性。