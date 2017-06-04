葡萄牙痛击塞浦路斯 C罗接班人传射建功 体育新闻

(里斯本4日综合电)葡萄牙周六在国际友谊赛以4比0大胜塞浦路斯。波图神锋安德烈-席尔瓦贡献1球1助攻。

根据此前的媒体报道，C罗曾表示安德烈-席尔瓦将是自己在国家队的接班人。能得到C罗的称赞，安德烈-席尔瓦自然有过人之处。面对实力一般的塞浦路斯，葡萄牙上半场依靠着穆蒂尼奥的两记任意球取得领先。

易边再战时穆蒂尼奥被换下场，安德烈-席尔瓦成为场上的进攻王牌。第64分钟，安德烈-席尔瓦显示了作为中锋的助攻能力。当时波图神锋杀入禁区后横敲中路，替补登场的皮奇包抄推射得手，此时葡萄牙3比0领先。

第71分钟，巴塞球星安德烈-戈麦斯在左路送出精准传中球，安德烈-席尔瓦后点跟上头球攻门顶入近角，帮助葡萄牙将比分定格在4比0。安德烈-席尔瓦年近21岁，如果继续这样的表现，未来加盟皇马接班C罗可不要惊讶！

本赛季在波图，安德烈-席尔瓦表现很出色，他在联赛中32次出场，攻入16球还有2次助攻，是球队的最佳射脚。在欧冠赛场，安德烈-席尔瓦也有3球2助入账。