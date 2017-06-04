雨水侵袭法网 穆雷瓦林卡晋级16强 体育新闻

(巴黎4日综合电)法国网球公开赛首次受到雨水影响，总共10场比赛因此被推迟至周日进行。头号种子穆雷与三号种子瓦林卡在第三圈中均克服开局阶段的慢热，直落三盘横扫各自对手，晋级男单16强。

雨量在下午5时左右开始增大，中心场地两位法国选手加斯奎特与孟菲尔斯男单第三圈进行至首盘第12局时，因场地条件不适宜继续比赛，主裁宣布比赛暂停。在苏珊朗格朗球场及其他场地上同时段进行的比赛以及后续比赛也因此中断。

当日受到影响的场次总共达到10场。组委会方面随后宣布取消当日因雨未能完成的所有比赛。雨水来临前已结束的比赛中，穆雷10比8、7比5、6比0横扫德尔波特罗晋级。瓦林卡同样在首盘被弗格尼尼拖入抢七，最终以7比5、6比0、6比2取胜。

哈勒普6比0、7比5战胜俄罗斯女单卡萨特金娜，东道主选手科尔内6比2、6比1爆冷完胜拉德万斯卡，将与同胞加西亚相遇，加西亚三盘苦胜中华台北选手谢淑薇。沃兹尼亚奇经历三盘战斗将美国18岁小将贝利斯淘汰出局，将对垒库兹涅佐娃。

多位中国选手出战周六的法网女双第二圈，郑赛赛、徐一幡与各自搭档组成的跨协会组合双双取胜，晋级16强，梁辰／王蔷则经过三盘战斗止步第二圈。