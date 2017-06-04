日混双隔48年再夺金 石川吉村用英语庆祝 体育新闻

打到决胜局逆转成功，日本混双组合时隔48年获得了世乒赛的金牌。赛后，石川佳纯和吉村真晴都哭了，而且在高兴的时候，他们没有说日语，而是在用英语高叫庆祝。

石川佳纯将中国台北组合高高挑起的球狠狠扣死后，立刻就飙开了泪腺的闸门。负责转播的东京电视台将话筒在球台边举到她嘴边后，石川佳纯哭着喊：“unbelievable(难以置信)。”吉村真晴则用英语说：“我很开心(I‘m so happy)。”

在杜塞尔多夫进行的世乒赛混合双打决赛中，石川佳纯和吉村真晴组合在最后决胜局击败了来自中国台湾的陈建安、郑怡静，以4比3大逆转夺冠。

第一局8比11被对手先拿走了，第二局互攻中，又以8比11丢了，虽然第三局11比8夺了回来，可在第四局的最后关头，又10比12输了。但日本乒乓球界的骄傲没有气馁。

第五局他们以11比4夺了回来，第六局又以11比9，一气儿扳平了比分。最后在挡不住的气势带动下，以11比5逆转，如怒涛一样地连续夺回比分，大逆转赢得了金牌。