世乒赛复仇平野决战朱雨玲 丁宁冲第三冠 体育新闻

(杜塞尔多夫4日综合电)中国“大满贯”得主丁宁周六在第54届世乒赛半决赛以4比1战胜日本天才少女平野美宇，报了亚锦赛落败之仇。丁宁周日冲击世乒赛女单第3冠，对手是赢得中国内战的朱雨玲。

2011年和2015年冠军丁宁对阵炙手可热的平野美宇，后者已手握世界杯和亚锦赛女单冠军，其中亚锦赛连胜三位中国选手夺冠，震惊国际乒坛。丁宁率先拿下前三局(11比4、11比8、11比5胜出)，无路可退的平野在第四局以11比5扳回一城。

第五局，丁宁10比5领先下误以为已结束，提前庆祝胜利，上前与对手握手，这让平野懵了。丁宁最终11比5锁定胜局。另外一场半决赛中，朱雨玲4比3艰难战胜赛会二号种子刘诗雯，赢得周日与丁宁对决女子单打世界之巅的机会。

丁宁赛后表示，在中国乒乓队这个集体里，每一名运动员都不是独自一人在场上奋战，她借此感谢团队，“我们是一个团队，身后有很多运动员、教练为我们付出。虽然遇到一些困难，全队上下反倒能更加团结一心，去面对这次比赛。”

丁宁坦承，因为独守半区，确有压力，但因为每个人都为她鼓劲加油，令她感觉充满动力。丁宁表示，中国女乒从未对日本对手掉以轻心，“我觉得，日本队一直是我们的主要对手，但对于我们来说，更重要的是做好我们自己。”

孔令辉心系中女乒 开近三小时准备会

世乒赛前，主帅孔令辉遭停职回国。对此，丁宁透露孔令辉仍关注女队表现，“虽然孔指导目前不在队里，但是他的心一直和我们在一起，他也非常关注我们的发挥。”担任场外指导的李隼透露，教练组为丁宁开了近3个小时的准备会。

平野时隔48年为日乒队拿下一块世锦赛女单奖牌。她在赛后表示，“输了球确实很懊恼。确实打世乒赛都变得更专心了，我在亚锦赛战胜丁宁后，感觉中国全体都为了赢我都杀了过来，所以才会输。能得到奖牌我很高兴，我没有紧张。”

日本新星：不甘心

平野总结说：“能进入4强并且被认为是夺冠大热门之一，我感受到压力，希望这块奖牌能帮助我在东京奥运会取得佳绩；很遗憾地是，我本来是为了战胜中国选手才来到这里，但没能赢一名中国选手，这让我有些不甘心。”