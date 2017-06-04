“顺敏”剑指黄金赛首冠 我混双终有出头天 体育新闻

（曼谷4日综合电）随着在周六勇挫东道主首号种子而闯进泰国羽球公开赛决赛，搭配半年多的吴顺发/赖洁敏已逐渐证明能与队友们一起在羽坛混双项目，为国占据重要之地。

如同刚在苏杯2战全胜、包括力挫日本强档的大马大师赛冠军陈健铭/赖沛君一样，吴顺发/赖洁敏也是国羽另一支由前男单“高佬”转型搭配速度型双打女将的混双潜力组合。

也与“铭君组合”刚成立时的崛起般，成军仅7个月以来，“顺敏”已收获2座国际赛冠军和2次亚军，跃升成为国内第三号混双组合。这次在泰羽半决赛以21比19、19比21、21比17力克主队的普亚瓦拉奴克罗/莎茜丽，更是完成他们首次打败世界排名前十组合的里程碑，也弥补在4月吴顺发脚踝受伤后间接导致亚锦赛首圈早早出局的失意。

排名第9的普亚瓦拉奴克罗/莎茜丽在不久前的苏杯曾打败韩国等强敌而收获全胜，今年也夺得了新加坡超级赛和亚锦赛亚军。

这是吴顺发/赖洁敏自3月大马大师赛后，第二次打进黄金赛级别的决赛，目前世界排名已在第33位的他们有望在下期排名再创高峰首度跻身前30。

包括如今占据世界排名第11位的陈健铭/赖沛君，以上两支年轻组合已渐证明实力准备接棒，尤其是填补奥运亚军组合的吴柳萤长期养伤、其搭档陈炳顺暂时改配新秀锻炼的大马顶尖混双空档时期。

“顺敏”在对阵泰国组合时的决胜局一度20比12大幅领先之下，被对手狂追5分，心理素质有待加强，但同时得到宝贵的经验。

剑指两人搭档第三冠的赖洁敏赛后说：“头两局打得很激烈，但我们还算满意今天的表现，吴顺发更是很好地掌控比赛和制造很多良机给我得分。第三局，我们太急于取胜，反而失误连连，给我们上了一课。”

中国组合何济霆/杜玥以23比21、21比19战胜了新加坡次号种子许永凯/陈薇涵，将在决赛面对“顺敏”。赖洁敏表示：“我们想要赢取我们的首个黄金赛冠军，战胜这支中国组合不是不可能。”

另一方面，大马男单小将宋浚洋两局不敌印尼的克里斯迪佐纳登而止步半决赛后，22岁的他表示：“这次落败是有点失望的，不过毕竟这也是我首次打进黄金赛4强，我会在未来变得更强。”