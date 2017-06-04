【英连环恐袭】伦敦市长斥嫌犯野蛮

伦敦发生连环恐袭，伦敦首名穆斯林市长萨迪克汗回应时表示，指今次针对无辜的伦敦市民及游客，是一宗既故意又懦弱的袭击事件，并狠斥嫌犯的行为“野蛮”。

不过，有网民质疑萨迪克汗打击恐袭不力，更改图嘲讽。

这是伦敦在3月发生国会恐袭后，不足3个月再发生恐袭。萨迪克汗当时回应事件，指伦敦仍然是全球其中一个最安全的城市，但指出恐怖威胁为大城市生活一部分，惹来抨击。

防不胜防 英大型恐袭事件簿

●2017年5月22日：曼彻斯特一名凶徒趁美国歌手亚莉安娜的演唱会散场之际，在其中一个出口附近施放自杀式炸弹，造成至少22死59人伤。恐袭是继2005年的伦敦七七爆炸案后，死伤最为严重的一次恐袭。

●2017年3月22日：一名凶徒驾驶汽车撞向位于伦敦西敏桥的途人，再冲向附近的国会大楼大闸，然后以两把利刀袭击警员，意图闯入国会施袭。事件造成至少5死40伤。

●2013年5月22日：两名是穆斯林的非裔男子在伦敦南区伍利奇皇家炮团军营外，驾车猛撞枪兵里格比，然后下车以利刀狂刺对方，当场死亡。

●2005年7月7日：4名凶徒在早上繁忙时间先后发动自杀式炸弹袭击，伦敦市内3个地铁站及一辆巴士成为目标，造成至少56死700人伤。

日本发出旅游警告 劝避旅游点超市

伦敦周六晚再发生连环恐袭后，日本发出旅游警告，呼吁国民避免到可能受袭的地点，包括观光热点、百货公司、市集、演唱会场地，同时避免参加政治集会。

日本外务省表示，日本旅客应“对周遭环境保持密切注视，若发现任何可疑事件，应尽速离开”。