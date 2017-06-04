【英连环恐袭】目击者忆述场面恐怖 从后撞到无法走避 国际新闻

有目击者事后向记者忆述事发经过时犹有余悸，不敢相信眼前所出现的恐怖景象，指“我们正在桥上步行，那辆客货车突然撞上行人道。我们见到有数人被撞倒。”有些人是被客货车从后撞到的，根本不知道发生什么事，也无法走避。

任职管理顾问的53岁男子罗伯茨说：“看来，客货车上的人是有目标地撞向人群的。我吓到整个人僵着，不知道应该做什么才好。很恐怖。”他表示：“我当时在想：我应该向那一个方向跑？”这时，他见到客货车转向桥的另一边，撞到一名小女孩。他脑海即时想到，数月前在西敏桥发生的事件又重演了。

另一名途人说，事发时，他正站在桥上拍照，突然听到附近传来怪异声。他称：“我们听到声响，好像‘卜’或‘砰’的巨响。接着，我们便听到许多人尖叫。”他也表示：“那辆客货车速度很快，擦过我们，险些撞到我和我的朋友。”

英国广播公司（BBC）也引述其他目击者，声称见到在巴罗市集内，有人挥刀斩途人，现场一片恐慌。

一对夫妇接受电台访问时称，他们当时在巴罗市集外面，准备从隧道走向市场入口，见到许多人拔足逃跑，之后有一名身穿红衣的男子出现，手上拿着一把大刀。

丈夫阿宾说：“有另一名男子想上前制止，但无能为力，结果他被刺中，倒在地上。”那名红衣男及另一人朝另一个方向逃走，有人向他们掷椅子。之后，附近传来3下枪声，人群继续慌张逃跑。